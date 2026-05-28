內地漢涉持假基輔學歷副本　官指控方未證文件虛假　裁罪名不成立

內地漢去年申請「高才通」來港，他來港時遭入境處截查，發現他管有一份基輔國立經貿大學（香港校區）碩士學歷的文件副本，教育局調查後發現該校從未在局方註冊。男子否認1項管有虛假文書罪，裁判官施祖堯今（28日）在西九龍裁判法院裁決時，指控方須證明副本上的簽名人身份和日期等屬虛假，單憑副本內容虛假不足以入罪，裁定被告罪名不成立。



被告李志成（38歲）被控於2025年6月8日在香港，明知或相信有關虛假文書，即一份看來是由「基輔國立經貿大學（香港校區）」發出的學歷文件副本，屬於虛假，而在無合法權限或解釋下保管或控制該文書。

被告李志成在西九龍法院被裁定罪名不成立。

申請高才通時稱無專上教育學位

施官引述案件背景指，被告2023年10月獲批以「高才通」來港，他翌年2月申請香港身份證，在申請表上報稱沒有專上教育學位。

入境時持看似基輔大學的虛假學歷文件

入境處在2025年1月接獲投訴，指基輔國立經貿大學（香港校區）未在教育局註冊。同年6月，被告入境時被入境處職員截停，並在其身上搜出一份看似由基輔國立經貿大學（香港校區）發出的虛假學歷文件副本，顯示被告持金融學碩士學位。

辯方指控方僅證明該校非條例下登記院校

施官指，本案爭議在於虛假證書是否符合虛假文書的定義。辯方資深大律師蔡維邦引用「陳鑑清案」指，若控方未能證明文件簽署人身份、權限及訂立文件的日期屬虛假，就不屬於製作上的虛假，不足以裁定其罪名成立，文書內容是否屬真實無關係，控方僅能證明該並非條例下登記的院校。

官認為單憑副本屬虛假不足構成罪成

施官指根據陳案，即使被告的學歷副本是虛假，或未獲基輔國立經貿大學（香港校區）頒發金融學碩士證明，單憑副本屬虛假，並不足以構成罪成，除非控方證明副本上的證書簽署人的身份、權限及訂立文件的日期屬虛假，因此裁定被告罪名不成立。

案件編號：STCC 2264/2025