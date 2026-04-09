內地女子以假泰國畢業證書欲申請優才計劃　申請被拒　守行為2年

內地女子去年申請「優才計劃」留港時，涉遞交假的泰國先皇理工大學畢業證書圖蒙混過關，當局向泰國大學查證後揭發文件屬虛假，並撤銷其申請。女子後來被捕並被控1項安排使用虛假文書罪，她今日（9日）於沙田裁判法院獲准簽保守行為了事，裁判官黃國輝命被告自簽2000元守行為兩年，期間不得再干犯入境相關罪行。



女被告劉碧璇（39歲）持雙程證，今承認於2024年12月25日或該日前後，在香港明知或相信有關虛假文書，即一張看似是先皇理工大學的畢業證書，屬於虛假，而安排使用該文書，意圖誘使入境事務處處長及其人員接受該文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作出某些作為，以致對該人或其他人不利。被告散庭後遲遲未離開法院，甫步出法院即拔足狂奔。

女被告劉碧璇甫步出法院即拔足狂奔。(陳曉欣攝)

被告劉碧璇(中, 黑裙)。(陳曉欣攝)

准簽保守行為2年及付500訟費

控方今指，與辯方達成協議，准被告簽保守行為了事。裁判官黃國輝批准，下令被告自簽2000元和守行為兩年，另付500元訟費。

向校方查核發現申請文件屬虛假

案情指，入境處在2024年12月25日收到被告的「優才計劃」申請，報稱就讀先皇理工大學，並遞交畢業證書和成績表。當局接獲文件後發現有可疑，遂向該大學查證，揭發被告的文件屬虛假，並中止其申請。被告其後被捕。

案件編號：STCC 4008/2025