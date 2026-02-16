內地女子涉用假泰國學歷申請優才計劃 准簽保守行為2年
撰文：陳蓉
出版：更新：
內地中年女子涉用虛假的泰國先皇理工大學畢業證書，申請優才計劃來港，被控一項使用虛假文書罪。案件今（16日）於沙田裁判法院再訊。控方指，考慮證據等因素後，申請以簽保守行為處理案件。裁判官施祖堯遂下令被告自簽1000元，守行為2年，期間不得干犯入境條例相關罪行。
女被告王紅（43歲，持中國往來港澳通行證）被控1項使用虛假文書罪，指她於2024年12月5日前後，在香港明知或相信有關虛假文書，即一張看似是由先皇理工大學發出的畢業證書，屬於虛假，而使用該文書，意圖誘使入境事務處處長及其人員接受該文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作出某些行為，以致對該人或其他人不利。
案件編號：STCC4044/2025
假學歷｜深圳中介疑收高價保證入THEi 院方零容忍 如發現撤學籍嶺大女生為求畢業 300美元柬埔寨找人代考TOEFL 認罪判囚3個月涉假資料申高才通 內地男准出境後未回港應訊 被充公保釋金70萬嶺大內地男生為畢業找人代考TOEFL 官斥道德價值觀錯 囚3月3男涉教唆虛報申高才通 控方指涉跨境財務 52萬保釋被告准離港內地女疑用假澳洲資料申請高才通 准簽保守行為2年 控罪獲撤銷兩內地男涉假資料申高才通被控 自8月下旬起未出庭 官發拘捕令內地女涉以假澳洲學歷申請「高才通」 被改控串謀詐騙罪押後訊