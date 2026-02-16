內地女子涉用假泰國學歷申請優才計劃　准簽保守行為2年

內地中年女子涉用虛假的泰國先皇理工大學畢業證書，申請優才計劃來港，被控一項使用虛假文書罪。案件今（16日）於沙田裁判法院再訊。控方指，考慮證據等因素後，申請以簽保守行為處理案件。裁判官施祖堯遂下令被告自簽1000元，守行為2年，期間不得干犯入境條例相關罪行。



女被告王紅（43歲，持中國往來港澳通行證）被控1項使用虛假文書罪，指她於2024年12月5日前後，在香港明知或相信有關虛假文書，即一張看似是由先皇理工大學發出的畢業證書，屬於虛假，而使用該文書，意圖誘使入境事務處處長及其人員接受該文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作出某些行為，以致對該人或其他人不利。

案件編號：STCC4044/2025