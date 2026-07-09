威院早產嬰死因　醫生指「大B」出生兩小時已插喉　及後四肢瘀黑

威爾斯親王醫院2023年治理一對早產孖生女嬰時，其中「大B」出生翌日死亡，死因庭就其死因作研訊（CCDI-478/2024），婦產科醫生今午（9日）供稱，指雙胞胎因共用子宮，屬於高風險懷孕，如「細B」胎停，「大B」亦可能會休克，甚至死亡。「大B」產前已被評為有輕至中度的肺動脈心瓣狹窄，胎兒在腹中靠母體呼吸及循環，出生後導管收縮，情況可能有大轉變。且早產嬰易出現併發症，如腦部出血、視網膜脫落及腸壞死等，指「大B」的情況屬先天異常。



另一醫生亦指，雙胞胎出生後兩小時，「大B」已因呼吸困難需要插喉，至凌晨時更出現四肢瘀黑的情況。



事主余沛霏（Angel）於2023年6月12日上午11時半在威爾斯親王醫院出生，因心臟問題留醫新生兒深切治療部，期間接受強心藥注射，但輸注管活栓沒有開啟，父母最終決定放棄搶救，延至12日下午離世。其雙胞胎妹妹則仍然存活。

婦科醫生謝穎婷稱，涉案的雙胞胎因共用子宮，若「細B」胎停，「大B」亦會受影響。(陳蓉攝)

死者余沛霏的父母余炳恒(左)及羅嘉倩(右)稱，他們決定放棄搶救「大B」時，並不知曾涉人為事故。(陳蓉攝)

羅懷孕16週時轉介威院檢查

時任威院婦產科副顧問醫生謝穎婷作供時稱，她在2010年於中文大學醫科畢業，其後加入威院婦產科。她在2023年3至6月，曾為事主母親羅嘉倩診症。在羅懷孕16週左右，發現其中一個胎兒有「選擇性宮內成長受限」的情況，故轉介至威爾斯親王醫院作檢查。

若有一胎在腹中胎停會影響另一胎兒

謝稱在檢查時發現，雙胞胎的情況為屬「第三型選擇性宮內成長受限」，即兩個胎兒共用一個胎盤，如果「細B」在腹中胎停，亦會對「大B」造成影響，在這種情況下，可使用鏡激光治療，以分割兩個胎兒，或選擇性減胎，以保護正常生長的「大B」。

見細B心跳減慢決定作緊急手術

謝稱她與父母商討後，最終選擇保守治療，密切監察腹中胎兒。就「大B」肺動脈心瓣狹窄，大多數情況下會在孕後期好轉。至同年6月7日，檢查發現「細B」的血流有惡化，心跳亦有減慢，而「大B」則情況正常，羅最終決定緊急手術取出胎兒。

兩胎出生時新生嬰兒指數為9及8

謝稱，產前為雙胞胎進行心臟超聲波檢查，當時「大B」的肺動脈心瓣狹窄程度，屬輕度至中度。「大B」和「細B」在出生後5分鐘，新生兒指數分別有9分和8分。家屬方關注，醫生是否僅基於「細B」的情況，而建議緊急剖腹分娩。謝醫生表示，當時醫生有考慮兩個胎兒的情況，因為他們之間有較大的血管連接，如「細B」胎停，「大B」亦可能會休克甚至死亡。

胎兒突然在宮內死亡的風險極高

謝表示，雙胞胎在子宮內，可以共用或分開兩個胎盤，羅的情況則是兩胎共用胎盤，胎兒突然宮內死亡的風險極高，屬高風險懷孕。此情況下，孕婦一般要接受一星期兩次的緊密監察。

大B產後情況變差屬先天異常

謝又稱，「大B」在產前被評為有輕至中度的肺動脈心瓣狹窄，產後則情況變差，因為胎兒在腹中主要依靠母體呼吸及循環，但出生後導管會收縮，故情況可能會有大轉變。謝強調，雙胞胎在孕期27週6天出生，屬極早產，有機會出現併發症，如腦部出血、視網膜脫落及腸壞死等情況。在極早產的情況下，胎兒留在母體可提升存活率，「賺得一日得一日」，惟「大B」的情況屬先天異常。

兒科醫生蘇智德指「大B」余沛霏出生兩小時，已因呼吸困難要插喉，她之後情況有進步，但仍然不理想。(陳蓉攝)

大B出生後呼吸困難需要插喉

時任威院兒科專科駐院醫生蘇智德供稱，他在2023年6月10日起跟進雙胞胎的情況，超聲波指情況並不樂觀。他曾向事主父親解釋早產風險。雙胞胎出生後兩小時，「大B」因呼吸困難需要插喉。

大B出生後有心室肌肉肥厚等多個狀況

蘇表示，他和另一位醫生一同為「大B」進行超聲波檢查，發現她有「中度肺動脈心瓣狹窄」、「左右心室肌肉肥厚」、「動脈壓力高」及血量低的情況，於是為他進行靜脈輸注，以支援心臟功能。

大B凌晨時份接受強心劑量已到頂

蘇稱，他曾聯絡兒童醫院醫生討論「大B」的情況，對方亦同意其心瓣狹窄程度屬中等至嚴重。但「大B」的重量僅1公斤，不適宜介入治療。同日晚上，有醫生通知蘇，指「大B」情況轉差，需要注射強心針。凌晨時份，蘇回醫院當值，當時「大B」接受的強心針劑量已到頂，腎上腺素亦達中至高劑量，四肢亦有瘀黑情況。

大B情況有進步但仍然不理想

蘇表示，當時「大B」的兩邊心肌黏合及肥厚，心臟功能變差，血液循環衰竭。他們曾嘗試注射生理鹽水，其後「大B」的情況有進步，但仍然不理想。他們再為「大B」進行超聲波檢查，發現其心臟的收縮功能變差。

凌晨到醫院檢查時不知曾發生事故

家屬方問蘇，他在凌晨再度為「大B」檢查時，是否得知曾發生事故。蘇表示不知道，因為他當天是提早到病房進行超聲波，故未有向有關職員了解情況。他亦同意施用藥物對「大B」有幫助，但強調情況仍不理想。

實習醫生發現相關儀器未開啟

庭上讀出由時任威院駐院實習醫生趙芝瑛的供詞，指當天凌晨有警報，發現相關儀器未有開啟，故腎上腺素未有成功注射。重新開啟儀器，「大B」的血壓曾重新上升。