雙胞胎「大B」早產翌日亡死因　母稱放棄搶救時　不知情況涉人為

懷雙胞胎的母親，因兩胎體積差異大，懷胎27週6天時需緊急剖腹分娩，兩嬰在威爾斯親王醫院出生後即送到新生兒深切治療部，惟父母後來獲告知「大B」情況不妙，需作激烈心外壓搶救，父母最後決定放棄搶救，「大B」在出生的第二天死亡。父母後來得知「大B」在接受強心藥注時射，輸注管活栓曾沒有開啟，藥物一度未能注射到「大B」體內。死因庭今（9日）就女嬰的死展開聆訊（CCDI-478/2024）。



女嬰母親稱，她與丈夫作出放棄搶救孩子的決定時，認為醫護已盡力搶救了「大B」一夜，又想到女兒的情況仍然不佳，覺得女兒天生身體差，但未知道原來涉及人為情況，母親說：「好想知到底發生咩事。」



事主曾接受強心藥注射

事主余沛霏（Angel）於2023年6月12日上午11時半在威爾斯親王醫院出生，因心臟問題留醫新生兒深切治療部，期間接受強心藥注射，但輸注管活栓沒有開啟，父母最終決定放棄搶救，延至翌日下午離世。沛霏的孖生妹妹則有活過來。

女嬰余沛霏在沙田威爾斯醫院出生翌日死亡。（資料圖片）

死因庭今就女嬰余沛霏的死作死因研訊。(葉志明攝)

懷胎時大B生長正常細B體型較小

事主母親羅嘉倩供稱，她懷孕後接受鄧錫英醫生檢查，懷孕五週時得悉懷有雙胞胎。當時「大B」為正常生長，「細B」則體型較小，但仍在可接受的範圍。鄧醫生表示，懷有雙胞胎有機會早產，建議她可到公立醫院檢查。羅在2023年2月接受T21及超聲波「度頸皮」檢查，當時兩個胎兒情況正常，同時得悉雙胞胎均為女孩。

醫生曾稱或要放棄體型較小的胎兒

同年3月下旬，因兩個胎兒的體型相差太遠，羅被轉介至伊利沙伯醫院的母胎中心檢查，發現因胎盤問題，導致「細B」有選擇性宮內生長受限。當時醫生表示，有機會要減胎放棄體型較小的胎兒。

大B曾被指有輕至中度肺動脈心瓣狹窄

同年4月底，羅再被轉介至威爾斯親王醫院，為胎兒進行結構性超聲波檢查，發現「大B」有輕至中度的肺動脈心瓣狹窄，但可能會在孕後期自然康復，「細B」則一切正常。

兩胎體重差近半需緊急剖腹產子

在2023年6月7日，產檢發現「細B」的靜脈導管血流差，而且兩個胎兒的體型相差達49.6%，於是羅留院觀察。至同月12日，當時羅懷孕約27周零6天，她接獲通知指「細B」的心跳很差，需要緊急剖腹。

下午獲告知需用最大劑量救大B

羅稱雙胞胎在同日上午11時半出生，「大B」的重量為1060克，「細B」則重651克，當時兩個嬰兒都需入住新生兒深切治療部（NICU）。同日下午，醫生曾表示要用最大劑量搶救「大B」。至6月13日凌晨，醫護告知羅，「大B」的情況不佳，她可前往探望，期間一名姓馬醫生再告知她，「大B」的情況穩定，但亦可能會惡化，當刻無法斷定。

醫生稱要為大B進行激烈心外壓搶救

同日中午，馬秉源醫生（音譯）指「大B」的心肺功能有問題，與二人商討是否需進行激烈心外壓搶救。羅指，她當時問醫生，對僅有1060克的嬰孩進行心外壓，會否對其造成痛苦，醫生表示會。

決定放棄搶救後從氧氣箱抱出大B

羅與丈夫商討後，決定放棄搶救。其後他們從氧氣箱抱出「大B」，當時她仍有呼吸和心跳。至下午3時半，醫生再作檢查，發現心跳停止。「大B」最終在同日下午4時左右離世。

文件顯示醫療儀器曾停頓超過30分鐘

當天下午，馬醫生向他們解釋，當天凌晨為「大B」輸藥的醫療儀器，曾出現約30分鐘的短暫停頓。羅強調，她其後根據有關文件記錄，儀器停頓的時間應該超過30分鐘。

院長晚上致歉承認是嚴重疏忽

同日晚上8時，威院院長與羅及其夫會面，並向二人致歉，承認事件是嚴重的醫療事故。因為儀器的輸注管活栓沒有開啟，令強心藥未有注射到女嬰的體內。院長解釋，一般注射到新生嬰兒身上的藥物都較輕微和緩慢，故儀器未有察覺當時的情況。

決定放棄搶救前不知涉人為事故

羅質疑，事發當天凌晨曾探望女兒，當時醫生表示女兒情況穩定。但根據記錄，當時已經發生了醫療事故，質疑醫生為何未有即時交代事件。此外，醫生在事發日的中午仍向夫妻二人確認是否搶救。但未有提及事故，令家屬在未知情的情況下，作出放棄搶救的決定。

以為醫護已盡力搶救一夜

羅稱，當時認為醫護已盡力搶救一夜，而女兒的情況仍然不佳，覺得女兒天生身體差，但未知道情況原來涉及人為。羅說：「好想知到底發生咩事。」羅亦質疑，家屬在作出舒緩治療等重大決定時，是否應有權得知完整的情況。

兒童醫院曾以事主情況未穩定拒收

事主父親余炳恒亦有出庭確認上述情況。他另外提及，在2023年6月12日，醫生曾表示女兒的心肺功能天生不良，建議轉到兒童醫院治療，但其後兒童醫院以事主情況未穩定為由，未有接收病人。

聆訊設5人陪審團，除事主父母列席，醫管局則作為有利害關係方列席。