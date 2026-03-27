兩工程師涉輪姦酒醉女　首被告仍記得吻的溫度　否認埋砌親熱畫面

兩名工程師涉於聖誕節在酒店強姦醉酒女子，案件今（27日）在高等法院續審，首被告接受控方盤問時，否認堆砌與事主X的親熱畫面，強調仍記得X吻他時的感覺和溫度。控方又問他為何事後向友人發訊息稱：「我犯左錯」及「I’ m a broken apple.(我是個爛蘋果)」首被告稱是「講笑」，又說：「諗到許志安同佢老婆。」他之後再解釋，因該許姓歌星曾出軌，之後許曾自認是「broken apple」，他向友人提及是為開玩笑。



首被告張慧豪（53歲）及次被告林蘊韜（37歲），同為工程師。二人同被控1項強姦罪及1項企圖強姦罪，指他們於2022年12月25日，在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店一房間內，強姦及企圖強姦X。

首被告張慧豪稱他向朋友提及「爛蘋果」，因想起歌手許志(圖)。

許志安在2019年曾因「安心事件」開記者招待會。（資料圖片）

兩名被告張慧豪及林蘊韜在高等法院受審。(黃浩謙攝)

首被告辯稱斷片及不舉

首被告昨自辯稱，和次被告等人在酒吧飲酒後「斷片」，有記憶時已是在酒店房間內。他根據事後翻看涉案閉路電視片段，和他事後想起的片段，稱他飲酒後在的士站遇到X，兩人有親熱，之後一同到酒店大堂，與次被告一同上房。惟上房後他醉酒不舉，最終沒有和X發生性行為。

自稱爛蘋果因想起許志安

控方今盤問首被告時，提到首被告的友人賴志遠早前的證供，賴稱事發後的下午曾收到首被告的WhatsApp訊息，包括：「我犯左錯」和「I’ m a broken apple.(我是個爛蘋果)」，首被告庭上解釋，該兩個訊息只是「講笑」，又稱：「諗到許志安同佢老婆。」控方即回應說：「唔係審梗許志安。」首被告重申訊息只是「吹水」、「講笑」。

控方指XX吓即發生性行為

控方繼而指，被告曾向賴發送語音訊息，稱：「XX吓，個X樣推開我，自己嚟……」，其意思自然是首被告「XX吓」，即他和一名女子發生性行為，但次被告推開他，首被告否認，強調該些內容非事實。

否認與次被告協議玩3P

控方指首被告與次被告事前協議，「溝到女就玩3P」，首被告說：「我唔同意。」控方繼而指首被告撒謊，首被告加強語氣回應：「我無。」再次強調發給賴的些訊息，只是男士之間的對話，又稱：「根本無咩過，我同個豬朋狗友，唔好咁講，係老死吹…如何如何，大樹菠蘿…..我唔會講我扯唔到旗，咁瘀。」

仍記得X吻他的感覺和溫度

就首被告昨供稱在的士站抬起X，對方隨即攬住他，並吻他的臉和頸，控方直指首被告堆砌親熱片段，首被告否認，強調X有吻他的臉和頸，他記得其感覺和溫度。

控方指首被告見X醉態趁機登上的士

控方續指，首被告聲稱飲酒後「斷片」的說法是說謊，他當時是可清楚觀察到X的醉態，他見到X登上的士時「暈陀陀」，沒有反應，因此趁機也登上的士。首被告否認，強調他當時也「斷片」。

當時想起姓許出軌歌星

首被告的代表大律師覆問時指，有關首被告向賴發訊息：「我犯左錯」和「I m a broken apple.(我是個爛蘋果)」，被控方指：「有乜咁好笑。」首被告重申是「講笑」之餘，並解釋說：「香港有個歌星，姓許，唔開名啦…出軌。」他指該歌星因此在記者會上自認是「broken apple」，首被告稱他當時以此事和賴開玩笑。

案件編號：HCCC96/2024