白石角站棄選址教大運動場　新站擬座落科學園私樓中間｜政圈風聲

去年傳出「計唔掂數」而四度延期的「白石角車站綜合發展項目」方案，消息指最快明天（9日）公布。上屆特首林鄭月娥拍板的車站選址，可能有變。《香港01》獲悉，政府研究新站由教大運動場南移遷往近中文大學位置，預料在白石角屋苑嘉熙的對面，好處是只要興建行人天橋橫跨吐露港公路，將可往返科學園與私樓區中間點，有別於原本只靠近私樓區。



白石角站｜時任行政長官林鄭月娥2021年10月視察東鐵白石角站選址，現為教育大學運動中心。（林鄭月娥Facebook相片）

港鐵白石角站發展方案四度延期

白石角站早在2021年由時仼行政長官林鄭月娥在《施政報告》提出，建議港鐵在大埔墟站與大學站之間研究興建白石角站。但去年《香港01》獨家報道，政府和港鐵「計唔掂數」。方案原定2024年年中出爐，「死線」臨近時突決定延至2024年年底前公布。惟之後再延期至2025年第二、三季出爐，到期也未有下文，再延期至2026年首季，及後口風放鬆，2026年內公布。換言之，已四度延期。

白石角站｜2021年時任行政長官林鄭月娥在《施政報告》中提出，邀請港鐵研究在白石角的香港教育大學運動中心用地，興建新的東鐵綫白石角車站。（余俊亮攝）

有政府中人早前向《香港01》解釋困境，指即使由港鐵負責車站周邊物業項目「都未必維到皮」。發展局一直的說法是政府和港鐵的磋商進展「十分理想」，已進入最後階段，並敲定發展建議的主要細節，最新的規劃仍是以私營房屋為主，重申2033年或之前開通車站的目標不變。

發展局本周五（10日）早上向大埔區議會交代「白石角車站綜合發展項目」。

未來擬建的白石角站，目前為香港教育大學運動中心，位處東鐵沿線和吐露港公路旁。

白石角站棄選址教大運動場 新站擬座落科學園私樓中間

白石角站發展方案四度延期後見曙光，消息指最快明天公布，名為「白石角車站綜合發展項目」方案。《香港01》獲悉，政府研究由教大運動場南移遷往近中文大學位置，預料在白石角屋苑嘉熙的對面，好處是只要興建行人天橋橫跨吐露港公路，將到達科學園與私樓區中間點，有別於原本只靠近私樓區。

白石角站棄選址教大運動場，新站擬座落科學園私樓中間。圖左為教大運動場，中間為新屋苑UNIVERSITY HILL，右邊為中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓。（資料圖片）

圖為教大運動場旁邊的屋苑UNIVERSITY HILL。（潘耀昇攝）

圖為教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間的地皮。（潘耀昇攝）

白石角站棄選址教大運動場 新站擬座落科學園私樓中間

新方案預料可惠及約2萬名科學園員工。屆時，區內可提供更多配套，例如商舖、行人設施、公共運輸交匯處等。政府亦計劃透過公私營合作，提供社區設施。

港鐵東鐵綫白石角站目標2033年或之前落成。（余俊亮攝）

教大運動場興建私樓 宏福苑火災後推遲公布換地

由於白石角站以組裝合成方式興建，不會有車站上蓋物業。故此，據了解原本打算建站的運動場用地，將釋出發展私營住宅，並透過發展權收益支付部分成本，繼續以2033年或之前啟用白石角站為目標。由於要遷移教大運動場用地，需與教大商討在區內另一處地方，為教大換地。

據聞，當局原本打算盡快公布白石角站方案，惟撞正宏福苑火災，有居民要求原址重建，亦有人要求覓地再建，有政府中人擔心有人會質疑為何仍有地皮給予教大換地。故此，穩妥起見，待宏福苑業主6月30日簽署及交回「接受收購建議信件」後，才公布白石角站方案。

民建聯陳克勤。（梁鵬威攝）

陳克勤贊成白石角站棄選址教大運動場

民建聯新界東北立法會議員陳克勤贊成白石角站棄選址教大運動場，他今日（8日）在一個電視節目上表示，教大用地「偏埋一邊，靠近大埔嗰邊」，形容對科學園上班人士或白石角居民而言，都要行好遠，故此希望車站盡量擺在中間位置，既靠近民居，又方便科學園上班人士。「港鐵唔制，無人住，東鐵行緊又加個站」 —— 陳克勤相信，政府會用新融資方式，令港鐵「計掂數」，克服資金及技術困難。

2026年7月7日，經民聯大埔南區議員羅曉楓在大埔區議會回應將出爐的「白石角車站綜合發展項目」方案。（何姿瑩攝）

經民聯大埔南區議員羅曉楓表示，只要有行人天橋接駁白石角站與白石角一帶屋苑，棄選址教大運動場也問題不大。他說接獲逾百名居民聯署，包括業委會代表，期望如期在2033年或之前通車，強調「先建站、後起樓」，最重要先完善交通配套。短期訴求包括加密接駁港鐵大埔墟站的28A專線小巴班次，增設直達市區及核心商業區的特快巴士路線。同時，居民促請當局改善創新路與科城路一帶的交通燈秒數及路面設計，雙管齊下打破繁忙時間的擠塞。