白石角站方案四度延期將岀爐　羅曉楓接逾百居民聯署盼2033年通車

去年傳出「計掂條數」而四度延期的「白石角車站綜合發展項目」方案，消息指最快周四（9日）公布，發展局周五（10日）上大埔區議會交代。大埔區議會今日（7日）開會，經民聯大埔南區議員羅曉楓接獲逾百名居民聯署，包括業委會代表，期望如期在2033年或之前通車，強調「先建站、後起樓」，最重要先完善交通配套，「唔好畀夠唔夠錢困死咗」。



2026年7月7日，經民聯大埔南區議員羅曉楓在大埔區議會回應將出爐的「白石角車站綜合發展項目」方案。（何姿瑩攝）

羅曉楓接居民聯署盼白石角站如期2033年前通車

羅曉楓指多次接獲居民反映區內設施嚴重失衡情況，同時擔心白石角站未能如期在2033年落成。他過去多次收到業主委員會和附近屋苑的聯署信，向政府相關部門提岀建議，強烈促請當局加快白石角站的建設進度，並落實多項短期交通改善措施，以解決區內迫在眉睫的交通擠塞。

他說居民普遍憂慮建站目標會再次落空，期望政府能盡快公佈明確的動工與通車時間表。聯署書中亦要求運輸署盡快介入，短期訴求包括加密接駁鐵路站的28A專線小巴班次，並增設直達市區及核心商業區的特快巴士路線。同時，居民促請當局改善創新路與科城路一帶的交通燈秒數及路面設計，雙管齊下打破繁忙時間的擠塞。

2026年7月7日，經民聯大埔南區議員羅曉楓在大埔區議會回應將出爐的「白石角車站綜合發展項目」方案。（何姿瑩攝）

羅曉楓提岀「先建站、後起樓」，建議當局優先興建白石角車站及周邊配套，紓緩白石角一帶的交通問題，待完善附近交通連接網後，再處理私人住宅或商業發展，形容「唔好畀夠唔夠錢困死咗」。他指白石角發展密度過高，擔心未來的民生配套未能應付新增人口的需求，建議當局發展新項目時能同時滿足市民需求。

白石角站｜2021年時任行政長官林鄭月娥在《施政報告》中提出，邀請港鐵研究在白石角的香港教育大學運動中心用地，興建新的東鐵綫白石角車站。（余俊亮攝）

大埔區議會社會福利、房屋及發展規劃委員會主席、民建聯大埔北區議員胡綽謙呼籲區內議員踴躍岀席發展局事前舉辦的閉門簡介會議，積極提出有建設性的意見意見，務求完善白石角站發展藍圖。

白石角站｜時任行政長官林鄭月娥2021年10月視察東鐵白石角站選址，現為教育大學運動中心。（林鄭月娥Facebook相片）

白石角站方案四度延期將岀爐

項目早在2021年由時仼行政長官林鄭月娥在《施政報告》提出，建議港鐵在大埔墟站與大學站之間研究興建白石角站。但去年有消息人士向《香港01》透露，政府和港鐵「計掂條數」，原定2024年年中「岀爐」的白石角發展方䅁四度延期，最終計劃本周公布。