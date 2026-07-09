白石角站｜選址南遷近科學園未有造價　批兩幅地予港鐵興建私樓

四度延期的東鐵綫白石角車站方案今日（9日）揭盅。發展局公布的文件一如《香港01》早前報道，車站位置將由原址教大運動場南遷至中大羅桂祥綜合生物醫學大樓對開，將更接近科學園，月台在地面，上一層是大堂，兩者都採用「自然通風」設計，即無冷氣提供。車站料最快2028年下半年動工，維持2033年或之前通車為目標。



車站不會有上蓋物業，有傳港鐵與政府早前「計唔掂數」。局方最新建議批兩幅地予港鐵興建私樓，一幅位於教大運動場用地，另一幅位於馬鞍山大水坑，港鐵除了發展私樓，亦可提供商場。至於教大運動場則重置至教大本部校園附近一幅位於洞梓的地皮。政府發言人指，現時未有造價及兩塊私人住宅地地價的估算。



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白石角站選址南遷近科學園

發展局向大埔區議會提交文件，公布白石角車站最新建議方案。2021年時仼行政長官林鄭月娥在《施政報告》提出在教大運動場興建，最新改為南移至中大羅桂祥綜合生物醫學大樓對開。

當局預料，新車站可惠及約2萬名科學園員工，及2.4萬現有白石角居民。當局認為發展車站有助釋放白石角及附近一帶的土地發展潛力，亦可為當區居民適度增加基本生活配套設施。

01獨家｜白石角站設計圖曝光！

車站樓高一層 興建80米長有蓋行人天橋

新車站為地面車站，月台上一層為車站大堂。方案建議在車站出口興建一條80米長有蓋行人天橋橫跨吐露港公路，方便乘客往返科學園及吐露港沿岸私樓。另一邊出口則會連接一個新建的公共運輸交滙處，現有近天賦海灣的公共運輸交滙處會同時保留。

港鐵白石角站最終選址位於教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間。（黃偉民攝）

港鐵白石角站最終選址位於教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間。（黃偉民攝）

港鐵白石角站最終選址位於教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間。（何頴賢攝）

白石角站發展方案中，政府批出大水坑地皮予港鐵發展私人住宅項目。（黃偉民攝）

批白石角、大水坑兩幅地予港鐵興建私樓

當局同時建議，將原本打算用作興建車站的教大運動場6公頃用地，交予港鐵，以物業發展權模式作私人住宅發展，項目會有商場提供餐飲、日常生活設施。另外，港鐵亦可獲得馬鞍山城門河畔、離港鐵大水坑站800米的3公頃用地。用地現時用作用作政府工地以支援城門河對岸的沙田污水處理廠搬遷工程。在污水廠搬遷工程2029年完成後，地皮會被納入白石角站私樓發展項目。

白石角站發展方案中，政府批出大水坑地皮予港鐵發展私人住宅項目。（黃偉民攝）

至於教大原本的運動場，當局指會在本部校園附近一幅大埔洞梓7.5公頃地皮重置。工程預計2028年下半年開始，2031年完成。

民建聯陳克勤。（梁鵬威攝）

陳克勤：超支將由港鐵承擔 造價相信不菲

民建聯新界東北立法會議員陳克勤表示，新選址同時靠近科學園及民居，地理位置更適合，較往返大學站比較可節省15至20分鐘，反而舊址教大運動場較偏向大埔，居民步行或搭車到白石角站會更遠。雖然選址更方便，但他都希望興建橫跨吐露港公路往返白石角站及嘉熙等私樓區的行人橋，可以有避雨上蓋。針對位置較遠的科學園上班一族，他建議增建運輸交匯處提供接駁交通工具，往返新車站，同時亦可惠及附近山頂綠茵山莊居民。

他說，今次新車站造價相信不菲，畢竟要利用東鐵綫收車的黃金時間通宵興建，涉及的工程人員薪金更高，且要支付重置教大運動場的費用，幸好超支將由港鐵承擔，不是納稅人，相信亦可令港鐵有動力確保準時和符合成本效益下完成工程。

2026年7月7日，經民聯大埔南區議員羅曉楓在大埔區議會回應將出爐的「白石角車站綜合發展項目」方案。（何姿瑩攝）

羅曉楓料「先建站、後起樓」 棄選址教大運動場問題不大

接獲逾百名居民聯署要求如期落成的經民聯大埔南區議員羅曉楓表示，據他了解港鐵會採用「先建站、後起樓」的方式，盡快令白石角站落成，感謝政府及港鐵吸納意見，令當區居民可安心盡快享用新站。他說，會監督港鐵工程進度，以令新車站如期2033年或之前落成。

他又指，只要有行人天橋接駁白石角站與白石角一帶屋苑，棄選址教大運動場也問題不大。最重要先完善交通配套。短期訴求包括加密接駁港鐵大埔墟站的28A專線小巴班次，增設直達市區及核心商業區的特快巴士路線。同時，居民促請當局改善創新路與科城路一帶的交通燈秒數及路面設計，雙管齊下打破繁忙時間的擠塞。