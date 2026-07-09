新界西堆填區滲垃圾滲濾液　環保署：下水道淤塞加大雨致流入雨渠

新界西堆填區懷疑有「垃圾滲濾液」滲漏，環保署昨日（8日）通報事件，稱大部份滲濾液已被堵截，未有跡象顯示對大水坑及后海灣的水質及生態造成顯著影響。環保署今日（9日）再指，經現場調查，相信事件起因為堆填區作業面下方一條滲濾液地下水道因淤塞，加上昨日下午的持續大雨，導致滲濾液隨雨水流入沿堆填區道路旁的雨水渠，繼而流入大水坑。



圖為新界西堆填區。(資料圖片)

地下水道淤塞加上大雨 導致滲濾液隨雨水流入渠

環保署指，受今日清晨的大雨影響，源頭位置曾出現少量滲濾液滲出，屬施工期間的短暫情況。承辦商隨即加強抽排及堵截措施，滲濾液未有流入下游雨水排水口或大水坑，情況持續受控。

經現場調查，相信事件起因為堆填區作業面下方一條滲濾液地下水道因淤塞，加上昨日下午的持續大雨，導致滲濾液隨雨水流入沿堆填區道路旁的雨水渠，繼而流入大水坑。承辦商已於今早完成源頭修復工作，包括堵塞滲漏位置及持續抽走殘餘滲濾液；同時展開進一步的預防及清理措施，包括清除排水渠內的積水，並於大水坑加設額外防濁幕，以加強堵截。承辦商會繼續全面清理涉事的雨水排水口，以清走任何在排水口內壁殘留的滲濾液痕跡。

圖為新界西堆填區。(資料圖片)

責成承辦商加強巡查及維護排水系統

環保署在早上的調查中亦進一步確認現場再無新的滲漏，槽車仍留守現場戒備。根據現場觀察及防濁幕截流情況，環保署評估昨日流入大水坑的滲濾液屬少量。鑑於現正為雨季，環保署已責成承辦商加強滲濾液地下水道及排水系統的巡查及維護工作，以減低強降雨期間發生類似情況的風險。

此外，環保署今日繼續在大水坑及后海灣採集水樣，以監測水質變化。初步分析顯示，水樣的酸鹼值及溶解氧均屬正常範圍，水質暫未見顯著變化。現場亦未發現魚類死亡，亦未對周邊生態造成明顯影響。環保署會繼續密切監察大水坑及后海灣的水質情況。