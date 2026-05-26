巴士撞工程車│被指限25度冷氣弱　九巴：根據環保署指引設定溫度

周一（25日）下午接近2時，一輛960號線九巴，在青葵公路先後撞向兩輛工程車，逾20人受傷。運輸署回覆《香港01》查詢時表示，當時青馬管制區營辦商因貨車與一輛巴士碰撞，派出輕型搶救車及護航車到場協助，當時兩車均全程啟動車頂警示閃燈；現場附近的行車線管制燈號已亮起紅色交叉標誌，顯示相關行車線已封閉。運輸署強調，非常關注今次意外，並指撞向護航車的巴士正由警方扣查，警方正調查意外原因。



有巴士工會成員於周二（26日）在電台節目上透露，近期油價高企，巴士公司為節能而規定車廂冷氣，須設限至25度以慳油。同時指出，巴士駕駛席冷氣風口非常弱，環境悶熱料會影響車長呼吸，或令車長有昏昏欲睡的感覺。此外，今年3月時亦有報道指出，九巴及城巴於三月向車長發通告指，要求在空車或未載客時巴士不可開冷氣，只能開窗。



九巴車頭嚴重毀爛。（馬耀文攝）

九巴於周二晚上，就960路線青葵公路交通事故再次回覆事件。 九巴指，對於坊間有言論揣測事故原因與駕駛室溫度有關，九巴強調一直根據環保署的相關指引設定駕駛室溫度，並會定期檢查巴士冷氣系統和出風口運作：「對於有關毫無事實根據的揣測性言論，本公司深表遺憾。」

此外，九巴表示高度關注有車輛或工程車，因為不同原因在快速公路上停低，對包括巴士在內的所有路面行駛車輛均構成潛在嚴重危險，並留意到類似事故過去時有發生。

現場為青葵公路近瑪嘉烈醫院對開，一輛九巴猛撼工程車，多人受傷。（馬耀文攝）

現場為青葵公路近瑪嘉烈醫院對開。（馬耀文攝）