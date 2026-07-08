新界西堆填區疑滲漏垃圾滲濾液 環保署：未有跡象生態受顯著影響
撰文：蕭通
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新界西堆填區懷疑有「垃圾滲濾液」滲漏，環保署周三（8日）通報事件，稱大部份滲濾液已被堵截，未有跡象顯示對大水坑及后海灣的水質及生態造成顯著影響。環保署表示，會繼續密切監察情況，防止滲濾液繼續滲出，全力移除滲出的垃圾滲濾液，亦會聯同堆填區承辦商調查事件成因。
大部份已由雨水排水口的防濁幕堵截
環保署發言人表示，周三下午約2時30分，在新界西堆填區其中一個雨水排水口處，發現懷疑垃圾滲濾液滲漏，該雨水排水口接連堆填區旁邊的大水坑。按目前評估，大部份滲漏的滲濾液已由恆常設置於雨水排水口的防濁幕堵截，因此滲出大水坑的滲濾液量有限。
環保署已在涉事地點採集水樣本進行化驗，初步調查發現，水樣本中的溶解氧及酸鹼值正常，未有跡象顯示對大水坑及后海灣的水質及生態造成顯著影響。署方會進行更多化驗並作出跟進。
該堆填區的承辦商已採取一系列跟進措施，包括安排槽車於雨水排水口，並於大水坑移除滲出的垃圾滲濾液；於雨水排水口的上游位置分流，堵截流進排水口的水源；及安排額外措施，包括堆放沙包及加設額外防濁幕，以進一步堵截懷疑垃圾滲濾液滲出。
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