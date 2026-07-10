輕鐵女車長被拍攝到駕駛時篤手機　港鐵：展開內部調查和跟進

有市民周四（9日)乘搭輕鐵610綫（由屯門碼頭往元朗）時，發現女車長一邊駕駛，一邊用右手篤手機。短片上載至社交媒體後，引起不少網民關注，多數指駕駛車輛時，無論如何都不應用手機，直指「炒得」。



港鐵回應表示，一般而言，除了使用獲授權裝置與車務控制中心溝通，輕鐵車長在行駛期間，不得使用其他通訊裝置，就短片情況，輕鐵方面會展開內部調查和跟進。港鐵強調安全是港鐵營運的重中之重。



7月9日，一名駕駛輕鐵610線的女車長，被拍攝到一邊駕駛，一邊撥右手邊的手機。（屯門友＠Threads）

短片長20秒，由地區專頁「屯門友」上載至Threads，稱是代拍攝的街坊上載公開，拍攝自周四一班輕鐵610線往元朗方向。

短片中可看到當時輕鐵正駛往一個可供行人過路的平交道，列車十分緩慢，列車在約10秒內減速至近完全停定。期間女車長右手一直放在右邊的手機上，看似十分忍手，只用過中指向上撥過一下。

7月9日，一名駕駛輕鐵610線的女車長，被拍攝到一邊駕駛，一邊篤手機。她在駛往平交道前，右手放手機上，忍手不篤手機。（屯門友＠Threads）

確認平交道無人後，女車長隨即加速行駛。從影片可見，前方為大直路，亦無其他輕鐵列車。她在之後10秒內，主要用食指及中指篤手機不位置，一共11次，之後停手，短片也結束。

7月9日，一名駕駛輕鐵610線的女車長，被拍攝到一邊駕駛，一邊篤手機。她在確認平交道無人後，隨即加速大直路走，同時右手不同手指篤了手機螢幕11次。（屯門友＠Threads）

有多名網民指女車長篤手機違規，認為「炒得」，「建議重新審視車長工作表現」、「仲衰過私家車、的士同小巴嗰啲玩手機。你架車咁大噸位，被撞一定死硬」、「就算唔係玩，駕駛時都唔可以使用手提電話啦」、「大佬你揸緊車架！你估你喺寫字樓任碌電話冇人會死咩？」

不過有網民認為，部手機有個固定座，「就知是工作用途啦，的士都有電話裝置」。