站巴士車頭小心！女生站不穩手機碰到八達通機　再付款震驚車長

搭巴士站近付款機要留神！有女生於網上發文分享搭巴士時的驚奇趣事，她下班時登上1輛人多擠迫的巴士，行車途中她站在付款機前玩手機，突然間一時站不穩，手機剛好碰到八達通機就付了款，車長十分震驚，「問我點解要畀多次錢」。



帖文引來熱議，有網民教路以1句幽默回應車長化解尷尬，「冇，見你揸得幾好，想打賞下你」，引來逾2萬網民按讚，讚揚是「Threads界周星馳」、「睇到呢句嘅時候我笑到噴鼻涕」。另有網民提供其他「啜核」答案，「答：因為你靚仔」、「答：因為一陣有位我要坐2個位」、「答：我畀埋聽日嗰轉」、「你同佢講：我有錢冇埞使」。



有女生於網上發文分享搭巴士時的驚奇趣事，她下班時登上1輛人多擠迫的巴士，行車途中她站在付款機前玩手機，突然間一時站不穩，手機剛好碰到八達通機就付了款。（Threads@toxic_girl_review）

該女生於Threads發文分享事件，笑說「發生咗件極X嘅趣事」，她憶述「放工歸心似箭，架車full咗要企都照上」，當時人滿到要站在付款機前。

搭巴士人滿站車頭 女生意外再付款

行車途中，女生一直在玩手機，當巴士駛到屯門公路「落斜位」，「一時企唔穩個人向前搖一搖，咁啱部手機就嘟到部八達通機」，女生直言「司機勁shocked，問我點解要畀多次錢」，「我答完佢唔小心揩到，跟住佢無反應當無事發生」。

女生說，當巴士駛到屯門公路「落斜位」，「一時企唔穩個人向前搖一搖，咁啱部手機就嘟到部八達通機」。（《奶酪陷阱》劇照）

網民：演唱會企位係貴啲，配合車頭超開揚視野

網民留言笑說，「企位都畀兩次錢」、「可能係因為佢企緊企位『頭等』？」、「買埋隔籬個企位，想企得舒服啲」、「同演唱會一樣，知道企位係貴啲，配合車頭超開揚視野」、「多謝你畀多$9.7，令我睇留言睇到會心微笑，呢種失去換來更多快樂，好值得」。

有網民表示，「可以試下同後面上車啲人講你幫佢哋畀咗，叫佢哋畀返cash你」、「有得send email去九巴做退款」、「你只要記錄低拍卡時間同路線，最好有埋車牌，打去九巴客服，會幫你搞回水」，又建議設付款關卡，「我部手機set要先掃face ID先畀到錢」。

網民留言笑說，「多謝你畀多$9.7，令我睇留言睇到會心微笑，呢種失去換來更多快樂，好值得」。（《劇場版大叔的愛》劇照）

前巴士車長：嘟多次錢係多人到頂閘時嘅日常

有前巴士車長分享上班所見所聞，指出情況常見，「我以前揸過專利巴士公司，可以話畀你聽，依呢個係多人到頂閘時嘅日常，間唔中會有人會將隻手錶/掛住嘅八達通/手機隊咗去個八達通機度，嘟多次錢，身為車長我都做唔到啲乜嘢」，有現職車長就說「每次有客企八達通機位嘅時候就會熄咗部機」，以防有乘客「誤嘟」。

有巴士公司員工分享自己的尷尬經歷，「作為巴士公司員工嘅自己都試過，本身企喺司機門隔籬，收油嗰吓向前衝，個電話掂到八達通機，嘟嗰下呆咗，仲要咁啱校咗$44蚊，啲同事知道呢件事笑到停唔到，好彩之後問公司攞得返（就算拍多次員工八達通都無咁尷尬，不過自己嗰張就……）」。

有前巴士車長指出情況常見，「我以前揸過專利巴士公司，可以話畀你聽，呢個係多人到頂閘時嘅日常，間唔中會有人會將隻手錶/掛住嘅八達通/手機隊咗去個八達通機度，嘟多次錢，身為車長我都做唔到啲乜嘢」。（資料圖片）

網民分享：爸爸入錯$100，請後面乘客免費搭車

另有網民分享類似經歷，「我試過用Apple watch畀錢嘅時候隻手揸住電話，然後嘟咗兩次八達通」、「我爸爸試過一手攞住100蚊紙，另1隻手攞住張10蚊紙。咁爸爸唔小心入咗張100蚊，司機想畀返95蚊爸爸，爸爸：唔使，後面啲人全部唔使畀錢，我請」、「之前返工試過落咗火車，隻手fing住行嘟1下就拍咗頭等」。

有網民說開了iPhone AirDrop也會衍生尷尬事件，「我有次放工搭地鐵，港島綫逼到XK，全部人黐住企。然後有一下chok一chok，我同前面個男人唔小心電話碰電話，feel到個電話震動開始儲力，然後個AirDrop就彈咗大家個contact出嚟，最後我哋兩個喺度對望尷尬笑」。

（Threads@toxic_girl_review）

其他報道：餐廳湯內撈出手機 荒誕畫面惹爆笑 網民創諧音梗：Samsung一湯

食物內有昆蟲毛髮就見得多，這次竟然升級到藏有手機？有食客於網上發文分享，與家人去餐廳吃飯時點了1碗湯，怎料盛湯時竟發現湯內有部手機，畫面極其荒誕。



帖文引來網民爆笑，有人創作諧音梗「Samsung（三餸）一湯」，亦有人笑說「如果呢碗係粥，真係煲電話粥喇」、「你是否在湯裏救過一部電話？」、「荒謬到AI都做唔出」。



有食客於網上發文分享，與家人去餐廳吃飯時點了1碗湯，怎料盛湯時竟發現湯內有部手機。（Threads@hyunnisgood）

該食客於Threads發文發相表示，「嘢食有曱甴我聽過，有電話我真係第一次見。屋企人食飯叫咗兜湯，然後搵到部電話」。

食客餐廳湯內撈出手機

照片見到，樓主家人於1碗有肉有菜的湯內撈出1部套着紫紅色手機殼的手機。

樓主其後於留言區補充說，他們並未有喝下該碗湯，當時詢問侍應手機物主是誰，發現「係拎湯過嚟嗰個叔叔嘅」。（《富貴逼人》劇照）

食客揭曉物主：係拎湯過嚟嗰個叔叔嘅

樓主其後於留言區補充說，他們並未有喝下該碗湯，當時詢問侍應手機物主是誰，發現「係拎湯過嚟嗰個叔叔嘅」。

有網民疑惑問「重點係點解可以跌咗落去但唔知」、「冇水花㗎咩？」，樓主猜測「可能太忙佢都冇留意」，又笑說「我懷疑佢想換電話但老婆唔畀」，樓主又透露該餐廳並非位於香港。

有網民大玩諧音梗，笑說是「Samsung（三餸）一湯」。（《三命》劇照）

網民玩諧音梗：Samsung一湯

有網民大玩諧音梗，笑說是「Samsung（三餸）一湯」，引來其他網民大讚，「香港人有屬於自己嘅諧音gag」、「師兄有料」、「近年見過最完美嘅食字」、「2026年最佳留言」。

有網民表示看照片第一眼沒留意到白色的湯勺，以為手機凌空，「點樣影到部電話自己識浮起」，其他網民「跟機」表示，「same，我都有呢個錯覺」、「睇咗好耐先睇到支白色羹柄」、「開咗飛行模式」。

有網民笑說，「原來電話真係食材嚟，煲粥又得煲湯都得」、「其實部手機未必乾淨過曱甴」。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

網民：部手機未必乾淨過曱甴

另有網民笑說，「原來電話真係食材嚟，煲粥又得煲湯都得」、「今次真係可以補充『電』解質」、「優惠期內一碗湯跟一部電話」、「廚房師傅：有冇人見過我部電話？」、「有冇河神走出嚟問你：你跌嘅係金色嘅iPhone定係銀色嘅iPhone」、「食食下碗湯識響真係嚇死」、「如果開震機啲湯係咁郁以為地震添」、「其實部手機未必乾淨過曱甴」。

（Threads@hyunnisgood）