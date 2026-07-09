誇大逾5000服務時數呃社署130萬津貼　兩間護理機構董事等3人被控

兩間提供家居照顧服務及日間護理中心服務的私營護理機構，涉嫌藉提交虛假值勤記錄，誇大照顧員上門服務時數逾5,000小時，串謀詐騙社署批出津貼共逾130萬元。三人包括兩間機構的董事、一名照顧服務主任被廉署起訴兩項串謀詐騙罪名，獲准保釋，案件明日（10日）在東區裁判法院提訊。



廉政公署。（資料圖片）

被告分別為路婉儀，55歲，註冊護士兼關愛健康協會有限公司董事；陳汝威，49歲，註冊職業治療師兼靈光醫養復康有限公司董事及股東；及麥翠珊，58歲，關愛健康協會及靈光的照顧服務主任。

控罪指，三名被告涉嫌於2023年11月至2025年5月，與10名由路婉儀或麥翠珊安排的照顧員一同串謀詐騙社署，訛稱關愛健康協會及靈光提交的值勤記錄真確無誤，從而誘使社署向該兩間機構支付「社區券」津貼。

「社區券」計劃直接資助合資格長者使用認可服務單位提供的「家居照顧服務」及「日間護理中心服務」。 （資料圖片）

值勤記錄誇大上門時數 涉及逾130名社區券使用者

「社區券」計劃直接資助合資格長者使用認可服務單位提供的「家居照顧服務」及「日間護理中心服務」。廉署指，兩間機構同為計劃的認可服務單位，為使用者提供服務後，須向社署提交值勤記錄以申領津貼。

調查發現，被告涉嫌在值勤記錄中誇大上門服務時數逾5,000小時，涉及逾130名「社區券」使用者，關愛健康協會及靈光則因而獲發「社區券」津貼共逾130萬元。

三人同被控兩項串謀詐騙罪名，他們獲准保釋，案件明日（10日）在東區裁判法院提訊。控方稍後會申請將案件轉介區域法院審理。

廉署發言人表示，廉署絕不容許有人利用社福政策詐騙公帑，除採取執法行動，廉署已主動檢視「社區券」計劃的運作程序，並就計劃的管理提供建議，以杜絕同類事件再發生。