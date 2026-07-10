居家安老｜成熟設計省逾一成長者醫療開支 學者倡提供經濟支援
撰文：林彥汛
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民建聯今日（10日）舉行「推動適老化城市設計研討會」。有學者表示，提供理想的居家安老環境，減少家居安全隱憂，有助節省醫療開支，估計到2046年可節省約56億元，建議政府提供經濟支援，吸引長者進行家居改造；發展局副局長林智文表示，政府在規劃上有採用不同措施推動「適老」，亦推出不少良好作業指引，期望將來的樓宇能在結構上、間隔上有一個安全的環境。
洪錦鉉：政府在推動適老社區角色重要
「適老」是指透過改造居住環境、公共設施及消費品，使其符合長者的身體機能與行動特點。民建聯選委界議員洪錦鉉在研討會表示，做好銀髮規劃是構建幸福生活的基石，適老設計不能但憑小修小補，更要做到長遠規劃。
他認為，要推動適老社區，政府角色重要，期望當局除了政策規定外，亦要有其他政策誘因，如稅務優惠等，吸引發展商在建設期間，採用高於法定標準的適老齡設計。
選委界議員林筱魯則指，現時智慧交通管理及社會服務仍需進一步優化，期望未來能做得更到位。
葉文褀建議撥出指定用地建長者屋
團結香港基金副總裁葉文褀提到，海外有研究發現，成熟的居家安老設計可使長者醫療開支減省13%。他相信，若香港能提供理想的居家安老環境以減少家居安全隱憂，到2046年可節省約56億元醫療開支。他建議政府向長者提供經濟支援，吸引長者做家居改造，政府亦可與大學合作建設家居改造資訊平台。
葉文褀又指，現時發展商欠誘因建長者屋，建議政府可參考現時撥出土地指定興建學生宿舍的做法，撥地指定興建長者屋。同時，參考外國提供地價豁免或地績比的獎勵，鼓勵興建長者屋。