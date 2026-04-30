宏福苑｜市建局指「招標妥」僅減低圍標風險　政府沒要求打擊圍標

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（30日）舉行第二十一場聽證會，市區重建局樓宇復修部總監王思敬證供指「招標妥」旨在減低業主及法團面臨的圍標風險，不同意市建居有反圍標角色。他指出，政府沒要求市建局打擊和反圍標，而且同事本身不是搜證專家，無法做偵查及調查。



市區重建局樓宇復修部總監王思敬。（黃偉民攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

王思敬在市建局工作17年，負責管理「招標妥」平台，其供詞指「招標妥」是為減低業主及法團面臨的圍標風險。他今日在聽證會上作供指，2015年開始參與市建局的準備工作，「招標妥」自2016年推出，源於2015年翠湖花園事件後，政府責成市建局協助居民。他又指，「招標妥」屬試驗計劃，希望減低圍標風險，並根據過往業界陋習，提供配套協助市民。

市建局列出過圍標陋習：

1. 內部串通-法團管理委員會成員與投標者串通，後者獲提供內幕消息，或有成員作出有利於某些投標者的偏袒決定。



2. 操控招標文件-顯問在招標文件中設定不合理的標準，意圖篩走沒有參與串通的投標者。



3. 抑制投標一選擇性地發出投標邀請，不當地影響或向競爭者能壓，使其不遞交標書或撤回已遞交的標書。



4. 操控回標/開標過程 -法團管理委員會成員無視沒有參與串通的投標者的標書，即使其標價更具競爭力。



5. 操控回標分析-顧問以有利於串通投標者或不利於非串通投模者的方式擬備回標分析報告，從而不當地影響業主的決策。



市區重建局。（資料圖片/任葆穎攝）

市建局與ICAC、警方定期交流

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指 ，市建局曾轉介有刑事成份的圍標個案予廉政公署及警方。王思敬表示，與兩部門定期有資訊交流，會將回標紀錄交予廉政公署分析，廉政公署亦曾向市建局索取資料報告。

杜淦堃又指出，競委會的陳詞提到，樓宇長期有系統性廣泛的反競爭行為，多個圍標集團由顧問和承辦商組成，涉及承建商數量非常多，顧問也不少。他續指，市建局在反圍標上有清晰角色。

大埔宏福苑火災後。（資料圖片/蔡正邦攝）

稱市建局同事非搜證專家 無法做偵查

王思敬回答道「睇吓大狀反圍標同減低被圍標風險有無衝突」，又指政府無要求市建局打擊和反圍標。他續說，市建局同事本身不是搜證專家，無法做偵查，故只是減低被圍標風險。

王思敬在聽證會上同意市建局在宏福苑聘請註冊檢驗人員（RI）的階段中，僅提供了標價摘要及派員列席會議等有限度協助。被問到宏福苑參與「招標妥」，市建局是否知道承建商與顧問有合謀圍標風險，王指有保留，稱「我知道有賊，但唔係全世界都係賊」。杜再指是問及有沒有風險，「唔係有無賊」，王稱同意。