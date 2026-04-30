宏福苑聽證會｜市建局稱顧問招標無角色　鴻毅低價中標難言合理否

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（30日）舉行第二十一場聽證會，市建局樓宇復修部總監王思敬等三名市建局樓宇復修部作供。大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床，料今日聽證會有不少篇幅涉宏福苑大維修及「招標妥」問題，而兩位市區重建局樓宇復修部個案經理陳日豪及任立賢曾處理宏福苑居民及法團委員有關工程顧問鴻毅的投訴，早前資料披露兩人稱市建局只負責資助，著投訴人聯絡鴻毅。大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會最新重點，持續更新。



宏福苑聽證會4月30日（第二十一場）重點：

．市區重建局樓宇復修部個案經理陳日豪作供。

．市區重建局樓宇復修部個案經理任立賢作供。

．市建局樓宇復修部總監王思敬作供。



市建局對RI招標安排亳不知情 顧問招標無角色

【10:00】市區重建局樓宇復修部個案經理陳日豪作供。他於2019年6月加入市建局，於2019年被派處理及跟進宏福苑保養及維修工程的招標程序。

2018年宏福苑聘用「註冊檢驗人員」(RI)，鴻毅成功獲委任。陳指，在他入職前，主要是任立賢處理宏福苑招標工作。陳同意，當年「招標妥」僅限於大廈維修選承辦商，不包括聘RI。陳的證人供詞提到，市建局對RI的招標安排亳不知情 。

他指，2016年宏福苑接到強制驗樓令，2018年接到宏福苑的招標妥申請。正如招標協議所提，沒有電子平台協助招聘RI，當時法團招聘RI是透過登報。根據市建局與宏福苑的文件，市建局同意協助法團根據自助工具招聘認可人士/RI。他指，市建局「協助」的意思是，有興趣的人士，可自行入標。而不論在勘察或監工，都是經管理公司給予副本。

陳的證人供詞提到，鴻毅的註冊檢驗人員（RI）是沈景祥，他在代表獨委會的資深大律師杜淦堃盤問下更正，該RI應為已故的沈鉅忠。

另外，陳的證人供詞指，市建局在顧問招標過程中沒扮演任何角色，例如擬備文件、安排收回標書，以及在2020年1月2日開標。局方沒派代表參與開標，並無紀錄顯示是否有任何己方遞交的標書被撤回，局方亦沒遴選投標者。

其供詞續指，當時一份顧問的招標文件範本可從市建局網站免費下載，陳指，該範本與乍協提供的範本相同。宏福苑法團可自由決定是否採納或修改該標書範本，但市建局無資料顯示法團當時曾否下載或參考該範本。

獲市建局委派為「招標妥」的獨立第三方顧問「富邦測量師行」，其制定的的大廈初步評估報告，早在2018年8月9日就簽署提交，去到2019年1月18日，市建局才蓋印，遲了幾個月。他指，市建局人員檢查初步報告時，發現手民資料和計算錯誤，要求對方更正，故會有延遲。

市建局制定註冊檢驗人員回標價目價目表。最高總標價是208萬，平均是55萬，最低是4.5萬，數間為10萬元以下。被問到最貴及最平相差遠的情況是否普遍，曾否質疑價格差距。陳稱過往接觸過的個案，都有接觸過「一頭一尾」，價格可以差好遠，平價的公司可能是想「爭取經驗」。

市建局稱顧問招標無角色 鴻毅低價中標難言合理否

鴻毅曾兩次中標。他指，就8座大廈的驗樓檢測工作，由鴻毅以22萬元中標；至於大維修項目工程顧問，鴻毅以30.8萬中標，即前後共50萬。陳表示，宏福苑有1000伙，平均顧問費約68萬，所以50萬與平均數具競爭力，「但我本人係講唔出合理定唔合理。」被問會否考慮涉違法行為？陳指，「唔會去諗」。

被問當時有否考慮合理性，陳直言無，「我哋唔會阻礙法團揀選的自主性」。他指，會提醒法團「如睇錢嚟揀」，會有風險須留意，但不會暗示或建議。

陳在證人供辭指出，「市建局從未對所提交的標書作評論」。杜指出，在選擇顧問的階段，何以沒有評估；陳稱因為顧問方面是「專業服務」，收費最高及最低相差很遠。杜質疑，專業服務都有合理收費，「我哋啲律師費都要經法庭批」。陳最後稱，這方面是真的沒有評估。

宏福苑聽證會・第二輪一片總結｜揭999系統問題 黃碧嬌認收授權票

宏福苑聽證會・第一輪一片總結｜政府部門卸責 圍標、授權票疑點曝光

宏福苑聽證會｜一片整合消防作供 對何偉豪位置毫無頭緒

《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床；宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床。

2024年7月23日，大埔宏福苑業主質疑大維修涉圍標，擬召特別大會，被當時法團警告要付訟費。當時屋苑部份地方已搭建棚架。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

2024年7月23日，大埔宏福苑業主質疑大維修涉圍標，擬召特別大會，被當時法團警告要付訟費。當時居民開會商討對策。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第廿十場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

