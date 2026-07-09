招標妥7月最新名單24%有五年內定罪紀錄　違反資格市建局照發布

大埔宏福苑大火後，揭顧問公司「鴻毅」涉虛報承建商「宏業」無訴訟紀錄，惟市建局無發現，市建局樓宇復修部總監王思敬曾在聽證會供稱，犯罪紀錄一直是自行申報，市建局不會再核查，因不知「可靠的消息來源」。

發展局將改革市建局「招標妥」，但此前法團仍可用來為大維修招標。市建局2024年列明，預審名單上的承建商要合資格，過去五年內不可有判罪紀錄。《香港01》翻查勞工處定罪紀錄，發現今年7月剛更新的大維修承建商預審名單的97間公司中，至少23間承建商過去五年涉違反《工廠及工業經營條例》被定罪，佔整體約24%，當中4間有逾10項定罪紀錄。市建局未回應《香港01》查詢。



市建局2026年7月2日公布的承建商預審名單。（市建局文件）

火後仍用招標妥 首五月過百宗

「招標妥」十年前由市建局推出，協助業主揀選承建商、顧問。宏福苑大火後，其他屋苑的大維修工程繼續進行，法團可使用市建局的「招標妥」，經電子招標平台向「預審名單」內的顧問公司及承建商招標。市建局稱，在今年1月至5月分別有119宗及5宗向大維修預審名單中的顧問及承建商發出招標邀約的個案。

這份預審名單大約每個月更新一次，承建商的名單在今年7月2日最近一次更新，與6月4日的名單無分別。最新一輪，有97間承建商被納入大維修「預審名單」之內。

市建局2024年11月發布預審名單標準。（市建局文件）

逾兩成有五年內定罪 涉違要求

市建局2024年列明，「預審名單」承建商須符既定預審資格，包括在過去5年內未因《工廠及工業經營條例》等法例所涉及的建築工程、職業安全、競爭事務等方面的違法行為而被判罪。

《香港01》翻查勞工處定罪紀錄，發現最新一輪預審名單內，至少23間承建商過去5年涉違反《工廠及工業經營條例》被定罪，佔整體逾兩成，當中4間有逾10項定罪紀錄。

華營建築17項定罪最多 涉致命工業意外

華營建築有限公司有高達17項定罪紀錄，涉未有採取足夠步驟防止有人墮下等罪，被罰3000至3萬元不等。

2019年，涉事地盤正興建福朋喜來登酒店，懷疑死者在卸貨時有鋁板意外塌下。（資料圖片／余睿菁攝）

其中一案涉2019年東涌地盤致命工傷，一名工人被倒下的鋁通板壓倒，送院救後不治，華營建築於2022年被裁定罪成。屋宇署去年亦發出新聞稿，對其予以紀律處分和譴責。

華營建築有限公司回覆《香港01》稱，將找同事回應事件，惟至截稿前未回覆。

2019年涉事地盤正興建福朋喜來登酒店。（資料圖片／余睿菁攝）

信誠營造11項定罪 同涉致命意外

另一間信誠營造工程有限公司亦有11項定罪紀錄，被罰款4,000至80,000元不等。

當中涉及2023年房協將軍澳樂頤居安老院舍地盤的奪命工傷，一名電工接駁天花燈線至電源期間，觸電身亡。

2023年，將軍澳樂頤居一名電工接駁天花燈線至電源期間觸電。（資料圖片／左朗星攝）

信誠營造工程及另外3間公司去年被裁定罪成，案件被多間傳媒報道。

信誠營造工程有限公司職員回應稱，要接市建局的工程，早年已加入「招標妥」，但忘記公司加入的確實年份，及不清楚公司申請時有否申報定罪紀錄等，不會回應有否存在虛報或漏報等問題，又稱屋宇署等有齊公司的定罪紀錄，認為資訊在政府間相通，記者應向市建局查詢為何公司仍在預審名單中。

2023年，將軍澳樂頤居一名男子懷疑觸電，警方到場調查。（資料圖片 / 左朗星攝）

四在冊宏業鴻毅相關公司 三有定罪紀錄

聽證會早前指，承建商宏業董事侯華建與五間入標宏福苑大維修的工程公司相關，包括萬嘉建築、民星營造、偉利建築工程、新開明建築工程及信豪（集團）工程。

不過，其中三間，即萬嘉建築、民星營造及新開明建築工程，仍在最新的市建局預審名單上。民星營造及新開明建築工程同樣有定罪紀錄。

顧問「鴻毅」曾於宏福苑報告中，為承建商刪去訴訟紀錄。被指曾多次與「鴻毅」合作，訴訟紀錄曾被「鴻毅」清零的寶盛建設，現時亦在預審名單中，亦有定罪紀錄。

市區重建局樓宇復修部總監王思敬。（資料圖片／黃偉民攝）

市建局收查詢兩周無回應

市建局6月及7月的招標妥名單並無變化，《香港01》記者6月23日已向市建局查詢，相關承建商有否涉及虛假陳述、是否單靠承建商申報訴訟紀錄但無核查，至截稿前未有回覆。

市建局聽證會認不核查 第四季推「加強版招標妥」

大埔宏福苑大火獨立委員會早前揭示「招標妥」的多個問題。顧問公司鴻毅涉在回標分析報告中，虛報承建商宏業無訴訟紀錄，惟市建局未有核查。市建局樓宇復修部總監王思敬曾供稱，承建商、顧問等犯罪紀錄過往一直由承建商等自行申報，他們不會再核查，因不知「可靠的消息來源」。

發展局今年初曾表示，會在今年第四季前改革，推出「加強版招標妥」，引入警方及廉政公署的資料，第三方核查公司背景。