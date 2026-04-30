宏福苑｜市建局稱沒權「捉貪反貪」　陸官：叫招標妥，啲人就覺妥

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（30日）舉行第21場聽證會，市建局代表作供，承認他們非政府機構、沒有監管角色，稱政府沒賦權「捉貪反貪」；又稱市建局的任務只是減低圍標風險而非反圍標，稱「不是搜證專家，冇資源去偵查」。



代表委員會的資深大律師杜淦堃則指出，招標妥的成立目的應是反圍標，因改了名叫「招標妥」，現時阻止不了圍標行為，但又令不法分子可跟人說已用招標妥，令人有「唔啱嘅假定，覺得用了招標妥就一定妥。」獨立委員會主席陸啟康法官指出，市建局角色不清楚，惟叫得「招標妥」，「啲人就覺得妥當」。陸官說，若做不了，市民會覺得期望有差距，認為市建局否做得更好。



市區重建局樓宇復修部總監王思敬（後）。（陳浩然攝）

聽證會揭露，市建局的招標妥在宏福苑顧問招標過程中沒扮演任何角色；不會就項目和居民給意見，免給予法團有關承建商意見，在業主大會避席；不會轉介居民投訴給其他部門，甚至如投訴顧問，都會叫居民「自己找顧問」。

市建局代表：任務非反圍標 只是減低風險 無資源去偵查

代表委員會的資深大律師杜淦堃下午指出，招標妥有不少地方可以改進。杜淦堃說，其實是因為往年有大量圍標陋習，市建局曾自行列出承建商會與法團成員、投標者等「串通」，提供內幕消息、操控招標文件、抑制投標、操控回標或開標過程、及操控回標分析等，因此市建局成立「招標妥」應是反圍標。

反圍標上，市建局都有清晰角色，因為你們推出招標妥的項目，正正就是要反圍標。 獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃

市區重建局樓宇復修部總監王思敬。（黃偉民攝）

不過，市區重建局樓宇復修部總監王思敬不盡同意，「睇吓大狀覺得反圍標同減低被圍標風險有無衝突。我哋嘅任務係減低被圍標風險，政府係無要求我哋打擊和反圍標。」他續說，招標妥是希望「提高圍標難度」，「我哋本身不是搜證專家，都冇資源去做偵查 。」王稱，市建局並沒收到政府任命去做反圍標。

「政府沒賦予我們權力『捉貪反貪』」

杜淦堃說，似乎招標妥有不少地方可以改進，也阻止不了圍標行為，因市建局是「促進者」。王思敬補充：「政府最初就無賦予權力捉貪反貪」。

杜淦堃稱「捉貪反貪」非市建局職責，惟市民亦會有期望，「因為個名叫做招標妥，用了『招標妥』，不法分子都可以同法團、同不同人講『我們用了招標妥』，大家不用擔心。他們有一個False Sense of Security，唔啱嘅假定，覺得用了招標妥就一定妥。」王思敬稱沒法否定。

惟王思敬再稱，單靠市建局沒法解決圍標問題，「如果居民對好多事都不聞不問，去到夾錢先參與，我哋嘅經驗都告訴我們，我哋好難去杜絕所有圍標的風險。」

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（左一）。（資料圖片／翁鈺輝攝）

杜淦堃指出，有好多長期見到的問題，如註冊檢驗人員（RI）與承建商的合謀，是完全做不到任何工作去防止，王表示同意。

王思敬最後發表心聲，稱招標妥已是2016年的產物，十年回望確實有不足，但市建局未停過腳步，擔當促進者角色。他續說，雖然很多事「暫時實力上做唔到」，但已推出「加強版招標妥」等，希望加強預審名單，稱市建局會不斷改善。他代表市建局向宏福苑災民表慰問，又會坦承接受委員會批評，「希望做到維修市場『由亂到治』，加強版招標妥令到市場『由治及興』」

獨立委員會主席陸啟康。（資料圖片／湯致遠攝）

陸啟康：難為家嫂，但叫得招標妥，啲人就覺妥

獨立委員會主席陸啟康法官稱，聽上去是「難為了家嫂的感覺」，因市建局角色不清楚，惟叫得「招標妥」，「啲人就覺得妥當」。陸官說，若做不了，市民會覺得期望有差距，認為市建局否做得更好。王思敬再解釋「加強招標妥」詳情，最後稱「不敢百分百應承陸官，再坐係到我都唔想，但會下最大決心去做。陸官回應：「唔好口輕輕，聽住先」。