白石角站取消建公屋　甯漢豪稱融資不易　與周邊氛圍「唔係好夾」

政府日前公布決定以「先建站、後建樓」模式，拓建東鐵綫白石角車站發展項目。發展局局長甯漢豪今日（11日）出席電台節目時，指在「物業加鐵路」發展模式下，若未來出現工程超支，政府一般不會提供任何公帑補貼。至於教大運動中心用地未有轉作公營房屋發展，甯漢豪稱因融資不容易，且與周邊氛圍「唔係好夾」，又指本港土地供應已改善，無須再拘泥於每個發展都要有公營房屋的舊有思維。



白石角站及周邊屋苑、中大設施。（香港01）

白石角站項目自2021年《施政報告》提出，至今才公布具體發展模式，甯漢豪在港台節目《星期六問責》中解釋，指項目牽涉眾多複雜元素，工程需要在運作中的東鐵綫加建車站，只能利用收車後的有限時間施工，另要求港鐵公司負責搬遷現有的香港教育大學運動中心，並在教大正對面興建全新運動場，更要配合周邊排污、道路等基建。

為了在不運用公帑的前提下開展工程，政府需時研究在附近找出合適的住宅用地，利用物業發展權收益支援項目以避免港鐵虧蝕，因而需要較多時間作詳細規劃。

白石角站最終選址位於教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間，將興建行人天橋橫跨吐露港公路，亦將興建行人隧道，接駁到白石角站旁邊的新屋苑。（資料圖片/葉志明攝）

稱超支不涉公帑補貼

政府最終決定將一幅白石角用地及一幅馬鞍山大水坑用地，批予港鐵作私人住宅發展，以物業發展權收益為整個綜合項目融資。甯漢豪表示，政府內部已初步計算，相信兩幅住宅地皮的收益足以支援整個綜合項目開支。

被問到工程若有超支，政府會否提供補貼，甯漢豪稱，在「物業加鐵路」模式下，項目協議簽訂時地價已有原則性敲定，批出地契時融資傾談亦已「告一段落」，未來若出現任何超支情況，均不需要政府協助，一般不會提供任何公帑補貼。

至於項目工程造價，甯漢豪表示目前仍有待港鐵提交詳細的工程設計及估算。政府不希望在現階段作出或公開粗略估算，否則對於往後與港鐵的談判不會有好處。

白石角站最終選址位於教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間，將興建行人天橋橫跨吐露港公路，亦將興建行人隧道，接駁到白石角站旁邊的新屋苑。（資料圖片/葉志明攝）

形容每個大發展要有公屋屬舊思維 毋須拘泥

對於外界質疑白石角教大運動中心用地未有轉作公營房屋發展，甯漢豪指項目在2021年研究初期，的確曾探討過公私營房屋混合發展，但當時未提出具體比例。當局後來發現項目融資不容易，若再加入公營房屋，兩幅土地的收益顯然不足以應付整個綜合項目的開支，「加埋後面我哋聽到啲聲音，我哋都好同意㗎，係嗰個地帶去擺公營房屋，好似個氛圍唔係好夾㗎，你睇下附近依家個度有關嘅房屋」。

甯漢豪又稱，以往土地不足、「無得揀」的情況現時已得到改善。在政府近年努力覓地建屋之下，未來10年的公營房屋需求已得到滿足，形勢已全然扭轉。她認為，在目前形勢下，毋須每個大型發展都拘泥於必須包含公營房屋的舊有思維。她亦透露，未來白石角新住宅用地的發展參數，將會參照鄰近科學園旁的私人住宅密度呈現。

發展局局長甯漢豪。（資料圖片/林彥迅攝）

稱新車站選址平衡技術與社區需求

關於車站選址，政府建議定於中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓對開。甯漢豪說是基於技術與社區需求的平衡，若將車站建於原教大運動場位置，會因該路段的彎度過大而增加鐵路技術難度；目前的選址移近科學園，是聽取了社區希望車站能平衡服務科學園與周邊居民的意見。

就工程時間表方面，甯漢豪強調政府有堅實的目標，工程預計於2028年下半年展開，並朝著車站於2033年或之前啟用通車的目標邁進。按照專業部門目前的評估，當局相信可以如期達標。她指，為了確保能按時甚至更早通車，工程團隊在接下來的詳細設計階段將緊密協作，並會探討使用「組裝合成」等建築方法，以盡量縮短工期。