白石角站取消建公屋 甯漢豪稱融資不易 與周邊氛圍「唔係好夾」
政府日前公布決定以「先建站、後建樓」模式，拓建東鐵綫白石角車站發展項目。發展局局長甯漢豪今日（11日）出席電台節目時，指在「物業加鐵路」發展模式下，若未來出現工程超支，政府一般不會提供任何公帑補貼。至於教大運動中心用地未有轉作公營房屋發展，甯漢豪稱因融資不容易，且與周邊氛圍「唔係好夾」，又指本港土地供應已改善，無須再拘泥於每個發展都要有公營房屋的舊有思維。
白石角站項目自2021年《施政報告》提出，至今才公布具體發展模式，甯漢豪在港台節目《星期六問責》中解釋，指項目牽涉眾多複雜元素，工程需要在運作中的東鐵綫加建車站，只能利用收車後的有限時間施工，另要求港鐵公司負責搬遷現有的香港教育大學運動中心，並在教大正對面興建全新運動場，更要配合周邊排污、道路等基建。
為了在不運用公帑的前提下開展工程，政府需時研究在附近找出合適的住宅用地，利用物業發展權收益支援項目以避免港鐵虧蝕，因而需要較多時間作詳細規劃。
稱超支不涉公帑補貼
政府最終決定將一幅白石角用地及一幅馬鞍山大水坑用地，批予港鐵作私人住宅發展，以物業發展權收益為整個綜合項目融資。甯漢豪表示，政府內部已初步計算，相信兩幅住宅地皮的收益足以支援整個綜合項目開支。
被問到工程若有超支，政府會否提供補貼，甯漢豪稱，在「物業加鐵路」模式下，項目協議簽訂時地價已有原則性敲定，批出地契時融資傾談亦已「告一段落」，未來若出現任何超支情況，均不需要政府協助，一般不會提供任何公帑補貼。
至於項目工程造價，甯漢豪表示目前仍有待港鐵提交詳細的工程設計及估算。政府不希望在現階段作出或公開粗略估算，否則對於往後與港鐵的談判不會有好處。
形容每個大發展要有公屋屬舊思維 毋須拘泥
對於外界質疑白石角教大運動中心用地未有轉作公營房屋發展，甯漢豪指項目在2021年研究初期，的確曾探討過公私營房屋混合發展，但當時未提出具體比例。當局後來發現項目融資不容易，若再加入公營房屋，兩幅土地的收益顯然不足以應付整個綜合項目的開支，「加埋後面我哋聽到啲聲音，我哋都好同意㗎，係嗰個地帶去擺公營房屋，好似個氛圍唔係好夾㗎，你睇下附近依家個度有關嘅房屋」。
甯漢豪又稱，以往土地不足、「無得揀」的情況現時已得到改善。在政府近年努力覓地建屋之下，未來10年的公營房屋需求已得到滿足，形勢已全然扭轉。她認為，在目前形勢下，毋須每個大型發展都拘泥於必須包含公營房屋的舊有思維。她亦透露，未來白石角新住宅用地的發展參數，將會參照鄰近科學園旁的私人住宅密度呈現。
稱新車站選址平衡技術與社區需求
關於車站選址，政府建議定於中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓對開。甯漢豪說是基於技術與社區需求的平衡，若將車站建於原教大運動場位置，會因該路段的彎度過大而增加鐵路技術難度；目前的選址移近科學園，是聽取了社區希望車站能平衡服務科學園與周邊居民的意見。
就工程時間表方面，甯漢豪強調政府有堅實的目標，工程預計於2028年下半年展開，並朝著車站於2033年或之前啟用通車的目標邁進。按照專業部門目前的評估，當局相信可以如期達標。她指，為了確保能按時甚至更早通車，工程團隊在接下來的詳細設計階段將緊密協作，並會探討使用「組裝合成」等建築方法，以盡量縮短工期。