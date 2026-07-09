白石角站｜公屋有變無　造價發展參數「百無」 政府：無失主導權

發展局今日（9日）公布東鐵白石角站發展方案，在四度延期、有傳港鐵與政府「計唔掂數」下，車站遷離原訂的教大運動場用地，建公私營房屋則改為建中低密度私人住宅，港鐵再多獲馬鞍山大水坑一塊地建私樓，不過相關地價等就未公布。



政府解釋，最新計劃無影響未來十年公營房屋落成量，強調撇除白石角亦有足夠土地。發言人否認失去項目主導權，稱是從「規劃角度」出發，認為最新方案與白石角現有中低密度住宅環境較為「配合」。



港鐵白石角站最終選址於中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓旁邊。（黃偉民攝）

01獨家｜白石角站設計圖曝光！

白石角住宅項目要待研究完成才可決定發展參數

當局發言人指，現時未有白石角站全個項目造價及兩塊私人住宅地地價的估算，亦未有兩個住宅項目的發展參數，但估計運動場用地會中低密度發展，大水坑用地則較貼近附近的居屋規模。

發言人解釋，建住宅項目是白石角站發展規劃之中，由港鐵負責，惟現時一帶基本建設未足夠容納新增的需要，舉例指食水、排污設施等都要擴大規模，有關研究完成才可決定發展參數，以計算造價及土地價值。發言人又指，港鐵明年內需提交完整發展計劃，局方的工務小組亦會「落水」監督及協助控制成本。

港鐵白石角站最終選址於中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓旁邊。（黃偉民攝）

當局最初提出在教大運動場用地興建公私營房屋，後來改為「私人房屋為主」，最新建議僅餘私樓。（資料圖片）

白石角站及周邊屋苑、中大設施。（香港01）

取消白石角地含公營房屋 消息人士：從「規劃角度」出發

當局最初提出在用地興建公私營房屋，後來改為「私人房屋為主」，最新建議僅餘私樓。消息人士表示，最新計劃無影響未來十年公營房屋計劃，強調已有足夠土地應付預計供應，作此決定是從「規劃角度」出發，最新方案與現有白石角附近中低密度住宅環境以及氛圍較為「配合」。

港鐵白石角站最終選址位於教大運動場與中文大學羅桂祥綜合生物醫學大樓中間。（何頴賢攝）

白石角站發展方案中，政府批出大水坑地皮予港鐵發展私人住宅項目。（黃偉民攝）

否認政府是否失去主導權 指主導權一直在政府

市場早有傳港鐵「計唔掂數」，如今方案似乎由港鐵獲益，被問到政府是否失去主導權，發言人否認，強調主導權一直在政府，當初建車站的構思來自地區人士要求加強白石角的交通，而在教大運動場之上建屋的目標不變。

被問到項目財務效益、當初「釋放土地潛力」目的能否達到，發言人指，有些效益無法量化，市民多用公共交通對整個社會都有好處，又稱白石角除了低矮住宅外，有許多綠化項目，並非用地「起晒樓」就是理想，又稱大水坑用地交予港鐵亦是「釋放土地潛力」。當局又指，有信心兩塊住宅地對港鐵為項目融資有幫助。