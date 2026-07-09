白石角站｜公屋有變無 造價發展參數「百無」 政府：無失主導權
發展局今日（9日）公布東鐵白石角站發展方案，在四度延期、有傳港鐵與政府「計唔掂數」下，車站遷離原訂的教大運動場用地，建公私營房屋則改為建中低密度私人住宅，港鐵再多獲馬鞍山大水坑一塊地建私樓，不過相關地價等就未公布。
政府解釋，最新計劃無影響未來十年公營房屋落成量，強調撇除白石角亦有足夠土地。發言人否認失去項目主導權，稱是從「規劃角度」出發，認為最新方案與白石角現有中低密度住宅環境較為「配合」。
白石角住宅項目要待研究完成才可決定發展參數
當局發言人指，現時未有白石角站全個項目造價及兩塊私人住宅地地價的估算，亦未有兩個住宅項目的發展參數，但估計運動場用地會中低密度發展，大水坑用地則較貼近附近的居屋規模。
發言人解釋，建住宅項目是白石角站發展規劃之中，由港鐵負責，惟現時一帶基本建設未足夠容納新增的需要，舉例指食水、排污設施等都要擴大規模，有關研究完成才可決定發展參數，以計算造價及土地價值。發言人又指，港鐵明年內需提交完整發展計劃，局方的工務小組亦會「落水」監督及協助控制成本。
取消白石角地含公營房屋 消息人士：從「規劃角度」出發
當局最初提出在用地興建公私營房屋，後來改為「私人房屋為主」，最新建議僅餘私樓。消息人士表示，最新計劃無影響未來十年公營房屋計劃，強調已有足夠土地應付預計供應，作此決定是從「規劃角度」出發，最新方案與現有白石角附近中低密度住宅環境以及氛圍較為「配合」。
否認政府是否失去主導權 指主導權一直在政府
市場早有傳港鐵「計唔掂數」，如今方案似乎由港鐵獲益，被問到政府是否失去主導權，發言人否認，強調主導權一直在政府，當初建車站的構思來自地區人士要求加強白石角的交通，而在教大運動場之上建屋的目標不變。
被問到項目財務效益、當初「釋放土地潛力」目的能否達到，發言人指，有些效益無法量化，市民多用公共交通對整個社會都有好處，又稱白石角除了低矮住宅外，有許多綠化項目，並非用地「起晒樓」就是理想，又稱大水坑用地交予港鐵亦是「釋放土地潛力」。當局又指，有信心兩塊住宅地對港鐵為項目融資有幫助。