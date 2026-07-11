實時交通燈號調節系統下半年擴至50路口　車輛等候時間最多縮10%

運輸署自2018年起試行「實時交通燈號調節系統」，一旦偵測到過路處有行人等候，便會自動啟動行人綠燈號；若無人等候，便將綠燈號時間分配予車輛。署方及後引入AI分析實時車輛和行人流量，測試結果顯示，車輛通過路口的平均等候時間顯著減少約5%至10%。



運輸及物流局局長陳美寶今日（11日）指，計劃今年下半年起逐步將系統推展至全港約50個合適的獨立燈控路口，包括西九文化區博物館道（近M+視覺文化博物館）等。



運輸署自2018年起試行「實時交通燈號調節系統」，一旦偵測到過路處有行人等候，便會自動啟動行人綠燈號；若無人等候，便將綠號時間分配予車輛。（陳美寶網誌）

陳美寶指，早前到銅鑼灣告士打道和加寧街十字路口視察，形容該路口尚未飽和，而且車、人流量波動較大，正適合採用新系統用盡綠燈時間。（陳美寶網誌）

車輛平均等候時間縮5%至10%

陳美寶發表網誌稱，運輸署於2024年起加大AI應用，在東涌8個聯動式燈控路口試驗「實時交通燈號調節系統」，透過安裝在燈號控制路口的感應器探測實時車輛和行人流量，以AI實時分析不同時段、方向的人流和車流，計算合適的燈號時間。

測試結果顯示，車輛通過路口的平均等候時間顯著減少約5%至10%，以平均每輛車輛等候40秒為例，系統為每名道路使用者省下約2至4秒時間，效果十分理想。以東涌為例，該處每天平均總車流約為20萬至22萬架次，粗略估計，整體已為駛經的車輛每日節省達240多小時。

運輸及物流局局長陳美寶今日（11日）指，計劃今年下半年起逐步將系統推展至全港約50個合適的獨立燈控路口。（陳美寶網誌）

下半年推展至50個獨立燈控路口

陳美寶指，運輸署在今年下半年起逐步將系統推展至全港約50個合適的獨立燈控路口，包括西九文化區博物館道（近M+視覺文化博物館）、南區赤柱村道（近赤柱市集），以及新界青山公路 - 深井段（近碧堤半島）。

而預計在2027年陸續完成的主要路口則有港島的薄扶林道/沙宣道（近瑪麗醫院）、銅鑼灣告士打道/加寧街；九龍的大埔道/郝德傑道（近保良局蔡繼有學校）、竹園道（近竹園體育館），以及新界大圍道/村南道（近大圍鐵路站）、寶寧路（近將軍澳醫院）等。

陳美寶指，早前到銅鑼灣告士打道和加寧街十字路口視察，形容該路口尚未飽和，而且車、人流量波動較大，正適合採用新系統用盡綠燈時間。（陳美寶網誌）

新發展區將採用系統

陳美寶指，早前到銅鑼灣告士打道和加寧街十字路口視察，形容該路口尚未飽和，而且車、人流量波動較大，正適合採用新系統用盡綠燈時間。若剛巧駛經告士打道的車輛和過馬路的行人減少，系統可自動編配更多車流由東廊直入銅鑼灣，減少車龍。

她又指，在規劃及推展新發展區，如東涌新市鎮擴展、洪水橋/厦村新發展區等，運輸署與工務部門將配合土地發展及道路工程的時間表，一併在合適的路口使用系統，讓推展計劃更快落地。

連同早期試驗項目涵蓋的約20個現有路口，預計將來會有超過200個燈控路口配備「實時交通燈號調節系統」，實時調節人車流量，數量佔全港約2,000個燈控路口的約一成。

陳美寶指，早前到銅鑼灣告士打道和加寧街十字路口視察，形容該路口尚未飽和，而且車、人流量波動較大，正適合採用新系統用盡綠燈時間。（陳美寶網誌）