運輸署排隊黨｜申訴署揭7人日辦135份免試簽發駕照　壟斷四成申請

《香港01》自去年3月起持續跟進運輸署「免試簽發」駕照排隊亂象，申訴專員公署今日（29日）公布主動調查行動報告，指縱然派籌及濫用問題一直未有止息的跡象，但運輸署卻未有及早採取其他有效措施加以遏止 。公署抽查取籌機記錄，發現不少身份證號碼重複出現，更有號碼同日出現多達7次，逾兩成即日籌落入重複取籌人士手中。



公署亦發現有7名「排隊黨」人士一天內提交135份「免試簽發」申請，佔當日申請數量近四成，其中一人更一天內憑6張籌提交30份申請。公署又批評，運輸署職員一般不會核對取籌人士身份證明文件，亦容許代辦人以一個籌號處理多於一份申請，「排隊黨」便應運而生。公署觀察到不少年長人士上下午均到場排隊，極似是「排隊黨」。公署相信正常申請人經歷申請後，「可能難以認同香港特區公共行政開放、簡便、高效 」。



以往大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（資料圖片/譚曉彤攝）

以往市民於牌照處領取即日籌，等候叫號後，要在牌照處大廳再度排隊等候到窗口辦理。（資料圖片/譚曉彤攝)

▼ 重溫《香港01》去年直擊排隊黨亂象▼



公署狠批運輸署未有及早遏止派籌及濫用情況

《香港01》自去年3月起持續跟進「排隊黨」亂象，申訴專員公署報告表示，留意到早前不時有傳媒報道指運輸署香港牌照處每日辦公時間前，甚至清晨或半夜時份，門外已出現輪候「 免試簽發 」櫃位服務即日籌的人龍。公署批評運輸署安排欠周全及未能與時並進，以致部分熟悉運作及漏洞的代辦人長期佔用珍貴櫃位資源並且圖利，一般人卻難以便捷及公平地獲取服務。

縱然派籌及濫用問題一直未有止息的跡象，該署卻未有及早採取其他有效措施加以遏止 。 申訴專員公署報告

報告又指至去年8月起，運輸署才陸續推行較針對性的措施，至今年1月以「電子即日籌」取代現場排隊輪候，令人龍即時絕跡，但公署仍接獲市民不滿的申訴。至今年3月中開始，運輸署全面推行「免試簽發」網上預約服務。

以往大批市民於運輸署香港牌照事務處未開門前到場，排隊等候領取即日籌。（資料圖片/楊凱力攝）

同一身份證號碼一天取七籌 「排隊黨」壟斷兩成籌號

運輸署原本設有即日籌取籌機，每人限取一籌，需要輸入身份證明文件。公署抽查其中10天的記錄，每日均有人重複輸入同一身份證號碼仍成功取籌，更有號碼同日出現多達7次，重複取籌人士取得的即日籌佔總數目逾兩成。

一人一天交30份申請 7名「排隊黨」佔全日申請量四成

公署抽查亦發現一名代理人一天內憑6張即日籌提交30份「免試簽發」申請，為可提交上限的3倍。連同這名人士，當日7名人士各自提交15至30份申請，合洪13份申請，佔全日360份申請量的37.5%。

公署又批評，牌照處職員不會要求取籌人士出示身份證明文件核對，因此「排隊黨」便應運而生。公署人員兩次實地視察均發現，不少年長人士聚集一起輪候即日籌，上下午均到場，極似是「排隊黨」。報告直斥「排隊黨」嚴重服務正常運作或申請人正常申請。

申請人自行申請須克服不少困難甚至無奈 下要付費光顧代辦，相信他們經歷申請「免試簽發」後，可能難以認同香港特區公共行政開放、簡便、高效 。 申訴專員報告

有代辦人士3張籌辦20份申請超上限 職員核對不嚴

運輸署規定每張即日籌只可以代辦5份申請，但公署發現有人以3張即日籌，經櫃位遞交20份申請，反映職員核對不嚴。公署批評運輸署多項規則沒妥善執行，「排隊黨」遞交多份申請，或取籌後兜售代辦服務圖利。

至於真正需要服務的申請人，無奈只能選擇於清晨提前出發到牌照事務處和「排隊黨」競爭，或者付費使用代辦服務。 申訴專員公署報告

持籌人無須一直逗留，只要在上午或下午時段完結前任何時候，回到櫃位便可以辦理申請。公署認為容許嚴重過號持籌人使用櫃位，變相利便代辦人取籌後兜攬生意，做法即得商榷。公署實地視察亦發現，疑似「排隊黨」領取即日籌後隨即離，令守規矩的持籌人難以預計得到櫃位服務的實際時間，造成不公及不便。

公署又批評，牌照處職員不會要求取籌人士出示身份證明文件核對，因此「排隊黨」便應運而生。 (資料圖片/譚曉彤攝)

辦證取證分兩次到場 申訴署倡向內地學習

以往無論是辦理「免試簽發」申請，或是查詢結果及取牌，均需親身或派代理人到金鐘的香港牌照事務處辦理。《香港01》記者去年實測，分兩個早上辦理及取證，其中一天早至清晨6時45分到場排隊。最終花6小時駕照才到手，實際到櫃枱辦理手續不足10分鐘。

公署認為有審批程序有簡化空間，指中國內地早已積極優化政務服務，推動公共服務「 一 件事一次辦 」原則，讓申請人「最多跑一次 」便完成辦理手續，認為非常值得香港特別行政區政府各部門學習。運輸署表示會積極研究利用人工智能技術及文字辨識技術，核對「免試簽發」申請中各項證明文件，目標於2028年內推出新網上平台。

《香港01》記者去年3月透過「免試簽發」申請香港駕駛執照，分兩個早上辦理及取證，其中一天早至清晨6時45分到場排隊。最終花6小時駕照才到手，實際到櫃枱辦理手續不足10分鐘。（資料圖片/楊凱力攝）