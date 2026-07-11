今日新聞8分鐘｜旺角毒品車撞茶餐廳｜七旬翁墮海 獲途人施救

陀螺熱潮｜西環分店現人龍 玩家通宵排隊購得心頭好：無憾了！

有玩具代理商今日（11日）開售最新3款的爆旋陀螺， 有玩家為免捱炒價，通宵排隊等開售，以致多間分店外現人龍。早上11時正式開售，其中西寶城分店火速售罄300套新品，有玩家買得心頭好高呼：「正！無憾了！」

救世軍疑買未拆封動漫模型內藏電子煙彈 事主斥：入面係槍點算？

今日（9日）網民在社交平台threads發文表示，在香港救世軍家品店購買一盒動漫《我的英雄學院》「綠谷」模型公仔，除發現模型品牌寫上「DANDAI」疑為翻版之外，拆封後更驚見內裡竟藏有受管制的新興違禁品「電子煙彈」，他其後前往警署報警處理。

該事主指，事件曝光後，救世軍致電他，表示可以憑相關資料退款，僅對事件造成的不便致歉。事主就對救世軍推卸責態度強烈不滿「唔要求你一定賣正版，但至少唔好係違禁品啦！假設有小朋友買咗佢攞嚟食點算？打開入邊原來係支槍有人拎咗去做不法行為咁又點？」

長洲石油氣瓶車落斜翻側 司機腿部被壓 熱心街坊抬車拖援

長洲發生交通意外。昨日（9日）下午1時12分，一輛石油氣瓶車於西灣路3號落斜時失控，於長洲基督教永光會堂對開翻側，據報有一條水喉被撞毁。意外中，66歲姓李男司機雙手、左腳及左額擦傷，其右小腿亦有約20厘米長割傷，事後由救護車送往長洲醫院治理。

網上影片可見，石油氣瓶車於斜路翻側，涉事司機的腿部疑被壓於車下。多名熱心街坊見狀先將手推車等物件從貨斗取出，其間有人高呼：「攞返隻腳出嚟先得唔得呀？隻腳好痛呀！」一名上半身赤裸的壯漢立即上前查看。眾人隨後協力抬起車頭及車身，惟司機仍動彈不得。一名灰衣漢遂以手推車進一步撐起車身，司機腿部得以解困。

青衣海濱七旬翁墮海 獲熱心途人救起 擺復原臥式急救

網上流傳一條片段，拍攝到青衣海濱昨日（9日）傍晚有一名老翁墮海獲救，有最少兩名熱心途人上前安慰，為他擺放復原臥式急救，當中一名休班救生員更跳水救起事主。72歲姓鄧男事主一直清醒，由救護車送瑪嘉烈醫院治理。網民認為當時情況危急，大讚街坊守望相助。

旺角毒品車遭警追截狂飆 直撞砵蘭街茶餐廳 警拘兩人

今日（10日）傍晚6時48分，西九龍總區交通部在旺角上海街與豉油街交界附近巡邏期間，發現一輛私家車涉嫌違例，加上形跡可疑，於是上前截查，41歲鄭姓男司機未有按指示停下，並往豉油街方向逃去，西九龍總區衝鋒隊接報後，隨即加入追截，雙方展開追逐戰。

私家車駛至旺角砵蘭街191號時，撞向兩輛沿砵蘭街北行的私家車，及後撞向上址一間餐廳。鄭男下車往山東街方向逃去，卻被警員在山東街與上海街交界制服。46歲曾姓男乘客亦下車逃去，被警員當場制服。

澳門賣淫集團｜多一退休司警落網 累計拘27人 6警收逾千萬賄款

澳門司警對上月偵破的一宗操控賣淫案件展開後續調查，其間再發現一名姓林退休司警（63歲）涉案，他昨午（9日）再度入境當地時於北區被截獲。疑犯2024年起合共收受至少260萬澳門元不法收益，向操控賣淫集團提供警方巡查訊息，該案截至目前合共6名有紀律部隊背景的人員落網。

全球首創網繫回收！長征十號乙升空 中國航天邁向可控回收

據中國航天科技集團消息，7月10日，長征十號乙運載火箭在海南商業航太發射場發射升空，火箭一二級分離約6分鐘後，一子級垂直返回，在海上回收平台成功回收。這是中國首次成功實施運載火箭一子級可控回收，同時也是全球首次運載火箭網繫回收。

這亦標誌着中國繼美國後，成為全球第二個掌握大運力可回收火箭技術的國家，且是全球首個掌握運載火箭網繫回收技術的國家。

1:1復刻動漫伴侶？ 優必選發布U1仿生機械人 最高99萬限成人訂購

科幻電影中的「賽博戀人」正式走入現實，二次元中的動漫形象、人們夢想中的完美伴侶都將實現1:1等身真人復刻。6月30日，中國人形機械人龍頭優必選（UBTECH）在深圳召開2026年度全球發布會，正式推出全新消費級品牌「優世界（UWORLD）」，並發表全球首款專攻家庭情感陪伴、成人限定的全尺寸超仿生人形機械人U1系列。截止當日發布會，線上線下全渠道訂單量已突破13361台。

優必選董事會主席兼CEO周劍在現場表示，去年公司全尺寸人形機械人全年交付量僅1079台，而U1今天的訂單量已超過去年的10倍，公司將「加倍努力加油幹」，力爭在今年12月31日前完成這1萬多台機械人的全部交付。