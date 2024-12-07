Pokémon GO｜港產世一偕肝病權威乘電車　石塘咀捉精靈捉到銅鑼灣

「Pokémon GO City Safari 香港」今日（7日）在香港文化中心舉行啟動儀式，早前在Pokémon世界賽代表香港奪冠、綽號「蝦皮」的鄭業楷及港大榮休教授黎青龍及港隊成員等約30名玩家，今午登上Pokémon特別版電車，由屈地街電車廠出發，遊港島沿途捕捉特別版精靈。「蝦皮」及黎青龍表示樂見「Pokémon GO City Safari」在香港舉行，黎青龍又指鼓勵年青人一齊玩，「呢件事no harm（沒有壞處）嘅」。



早前在Pokémon世界賽代表香港奪冠，綽號「蝦皮」的鄭業楷以及港大榮休教授黎青龍、港隊成員等約30名玩家，今午在電車公司安排下，登上Pokémon特別版電車，由屈地街電車廠出發，遊港島沿途捕捉特別版精靈。（吳美松攝）

早前在Pokémon世界賽代表香港奪冠，綽號「蝦皮」的鄭業楷以及港大榮休教授黎青龍、港隊成員等約30名玩家，今午在電車公司安排下，登上Pokémon特別版電車，由屈地街電車廠出發，遊港島沿途捕捉特別版精靈。（吳美松攝）

「蝦皮」及黎青龍今午4時登上有「Pokémon GO City Safari 香港」外觀的電車，由屈地街電車廠出發，在銅鑼灣一帶沿途捕捉精靈。提到在美國夏威夷舉辦的《Pokémon GO世界錦標賽》中奪冠，「蝦皮」表示獲得了很多人的支持，更要次感謝Pokémon GO香港隊前領隊張樂行（Sam）及黎青龍教授。他又認為今次「Pokémon GO City Safari」在香港舉行是一件好事，又指活動只在周末舉行其實不算短，與其他地方相若。

到在美國夏威夷舉辦的《Pokémon GO世界錦標賽》中奪冠，「蝦皮」表示獲得了很多人的支持，更要次感謝Pokémon GO香港隊前領隊張樂行（Sam）及黎青龍教授。（吳美松攝）

黎青龍透露每日花約10小時捉精靈，他在電車上亦十分投入遊戲，並表示樂見「Pokémon GO City Safari」在香港舉行，未來亦願意繼續資助有志參加《Pokémon GO世界錦標賽》的香港人去參賽。黎青龍認為遊戲沒有不良成分，而且在家中亦可遊玩，因此會鼓勵年青人參與。

港大榮休教授黎青龍透露自己每日都花約10小時捉精靈，在電車上亦十分投入遊戲。他表示樂見「Pokémon GO City Safari」在香港舉行，未來亦願意繼續資助有志參加《Pokémon GO世界錦標賽》的香港人去參賽。（吳美松攝）

世界冠軍「蝦皮」先備戰DSE文憑試 教練才再「捉」他歸隊訓練

Pokémon GO香港隊前領隊Sam表示，未來主要會幫助「蝦皮」考好DSE文憑試，待他考入大學後便再「捉」他歸隊訓練。他又補充現時港隊內不少成員的實力與「蝦皮」不相伯仲，希望日後可以繼續為香港奪下更多獎項。

Pokémon GO香港隊前領隊Sam（左）表示，現時港隊內不少成員的實力與「蝦皮」不相伯仲，希望日後可以繼續為香港奪下更多獎項。（吳美松攝）