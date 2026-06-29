賽馬會JC GoAI計劃作品亮相學與教博覽　學生推App助與長者溝通

JC GoAl「賽馬會人工智能教育」計劃由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，與香港中文大學聯合策動，賦能教師於各科目善用AI輔助教學，同時培養學生對生成式人工智能的素養及應用能力，能以具創意、高效及負責任的態度學習。有參與計劃的聯網學校於「學與教博覽 2026」，展示師生共創的跨學科AI應用成果。



聚焦6大核心要素 推進人工智能教育更普及

教育局日前宣布聯同香港賽馬會慈善信託基金，於2025/26學年起推行先導計劃，推進人工智能教育。計劃涵蓋6個核心要素，包括人工智能學與教資源、教師專業發展、校本支援及教師社群、公眾教育及推廣、家庭教育和學生增潤活動。

政務司長陳國基（左一）到訪 「學與教博覽2026」，其中「賽馬會人工智能教育」計劃（JC GoAI）聯網學校屯門天主教中學學生向司長介紹其AI程式。

計劃開展至今，已有110所學校加入先導階段，第一期已於2025/26學年下學期啟動，第二期則於2026/27學年推行。計劃匯聚超過40位本地教師與教育專家緊密合作，共同開發多個學科的AI學與教資源，並分發至各先導學校，讓教師持續開發更多融入生成式AI的校本教材。目前正開放予更多學校申請參加於2027年9月起的規模擴展階段，目標在2028/29學年前，將AI教育普及至200間小學及100間中學，讓超過10萬名學生受惠。

教育局副局長施俊輝（右八）與JC GoAI計劃代表及聯網學校學生合照。

香港中文大學教育學院院長及教育行政與政策學系教授張志強（左一）、屯門天主教中學校長兼香港翻轉教學協會會長鄭淑華（右一）、沙田培英中學校長兼香港電腦教育學會主席朱嘉添（左二）、英華書院資訊科技統籌兼資訊科技教育領袖協會主席黃健威（右二）。

中學生研AI工具 助跨代溝通與少數族裔融入社區

屯門天主教中學學生研發手機應用程式「星喚 Beckon Stars」，幫助長者與家人溝通，以重建家庭連結，利用AI技術將長者語音濃縮為精簡文字；另有「智能共用月曆」供家人記錄日常，自動生成回憶影片；以及設「家庭獎勵機制」以優惠券驅動真實連結。該校學生的另一個項目「乾坤 Sovereign」則是將傳統中華文化中的「乾坤」概念融入其 AI 作品之中，幫助使用者面對陌生環境。

JC GoAI 聯網學校、屯門天主教中學學生展示緩解長者孤獨感的手機應用程式「星喚 Beckon Stars」。

小學生善用AI生成技術 將靜態黏土動畫化

除了家庭跨代溝通，拔萃女書院學生為少數族裔設計了廣東話學習應用程式——「前面有「樂」！ Street Smart」，讓他們透過AI功能輕鬆掌握日常生活中的廣東話。

JC GoAI互聯學校、拔萃女書院學生作品「前面有『樂』！Street Smart」，是專為少數族裔而設置的廣東話學習應用程式。

JC GoAI聯網學校、拔萃女書院學生向參觀者介紹其作品。

小學方面，瑪利曼小學學生運用 AI 生成技術，將靜態藝術創作轉化為動態及互動影像。同學以實體黏土雕塑及其他靜態藝術作品配合指令，引導 AI 呈現不同藝術風格，將靜態作品化為動態短片。

JC GoAI聯網學校、瑪利曼小學學生運用AI將靜態藝術作品動畫化。

AI賦能學生 用科技實際惠及社會

屯門天主教中學校長兼香港翻轉教學協會會長鄭淑華表示，對於一個中四、中五的學生而言，以前很難想像有能力研發應用程式，但AI工具有助學生將構思轉化為成品，真真正正做到「用科技去祝福他人」。

沙田培英中學校長、香港電腦教育學會主席朱嘉添亦表示，以往學生有意開發應用程式，必須修讀資訊及通訊科技科（ICT），門檻相當高，但學生今年起讓學生在平台分享自己以AI撰寫的學習程式，幫助學習之餘，亦能在編程方面互相學習並持續改良，這在沒有AI的時代難以做到。

勿讓學生過度倚賴AI變「外批思考」評估機制需改變

不過生成式AI的盛行亦為傳統教育帶來衝擊，英華書院資訊科技統籌兼資訊科技教育領袖協會主席黃健威認為，這要視乎學生本身是否懂得思考，因「學習不是一個純粹的輸出，而是過程」，現今不懂思考的學生透過AI都能輕易做出成品，但卻欠缺了基本技巧，或令將來的數碼鴻溝愈來愈大，因此作為教育工作者，不再是純粹向學生灌輸知識，而是讓他們知道AI對其自身的深遠影響。

香港中文大學教育學院院長及教育行政與政策學系教授張志強教授則認為，學生過度倚賴AI確實令人擔心，他舉例指過往考核多數以最終成品佔大部分評分，但現在運用AI已經做到，故此教育界需要改變評估機制，思考「怎樣去評估他們在學甚麼」。

張教授提醒，教育工作者需引導學生好好善用AI，認為現時大部分學生將其當作全自動的「自動導航」（Auto Pilot），而非將AI變成輔助學習的「輔助駕駛」（Co-Pilot），這很容易形成一種「隱形的依賴」，甚至是將批判性思考「外批」給AI處理。