47歲男煮食一氧化碳中毒　頭暈及心悸送院　石油氣爐出現嚴重鏽蝕

一名47歲男子上周五（10日） 在家中用石油氣體爐煮食時一氧化碳中毒，出現頭暈及心悸。機電署到場調查，未發現石油氣洩漏，惟爐具出現嚴重鏽蝕，相信是意外原因。該名男子經治療後已出院。



衞生署指，一名47歲男子上周五（10日） 在家中用石油氣體爐煮食時一氧化碳中毒，出現頭暈及心悸。（資料圖片）

衞生署指，該名47歲男子於7月10日獨自在家中使用手提卡式石油氣體爐煮食時，出現頭暈及心悸，遂到仁濟醫院求醫，其後被轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。病人經治療後已出院。

機電署接報後隨即派員到場調查。經檢查後，現場並未發生石油氣洩漏，涉事手提卡式石油氣爐為獲審批型號，惟該爐具出現嚴重鏽蝕，相信是導致意外發生的原因。機電署人員已撿取涉事爐具作進一步調查。

署方：使用氣體煮食爐須確保良好通風

署方指，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，是因不完全燃燒含碳燃料如木材、天然氣和汽油等而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

衞生防護中心提醒市民，使用氣體煮食爐時，須確保室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。機電署亦提醒，市民以應購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的手提卡式石油氣爐，並應在使用前應先檢查手提卡式石油氣爐的狀況，若發現爐具的狀況有異，應立即停用。