一氧化碳中毒｜過程曝光　男事主半夜開熱水爐沖涼　妻兒夢中中毒

衞生署今日（24日）公布一宗一氧化碳中毒群組個案，料因錯誤使用不適合在浴窒使用的無煙道式熱水爐。據了解，一氧化碳中毒的一家三口居於大窩口邨，男事主昨日（23日）凌晨因身體發癢，半夜起身開熱水爐洗澡，由於沒有排氣煙道，而當時家窗門都關上，結果住所變成密室毒氣室。男事主感到頭暈，走到客廳大聲喊叫感到非常不舒服，吵醒太太送他入仁濟醫院。



院方驗出男事主一氧化碳中毒，後再驗出其妻兒也中毒。男事主其後被送往東區醫院接受高壓氧氣罐治療，其中兩人已出院。



居住大窩口邨富華樓一單位的一家三口，於昨日（23日）約凌晨集體一氧化碳中毒。（資料圖片)

三人居大窩口邨 男事主淋浴時感到頭暈 叫醒妻子送院

據了解，56歲男姓劉事主與44歲姓阮妻子自2009年居於大窩口邨富華樓一單位，二人育有一子，今年13歲。

據悉，男事主昨日凌晨3時因身體發癢而醒來，然後去淋浴，期間因感到頭暈所以往客廳裡坐下休息。過了一會他因感到非常不舒服，大聲喊叫，妻子醒來後帶他到荃灣仁濟醫院接受治療。院方為事主驗血，醫生發現他一氧化碳中毒；經進一步核實，太太也一氧化碳中毒。男事主其後被送往東區醫院接受高壓氧氣罐治療。

醫院診斷三人均一氧化碳中毒 情況穩定

警方進一步調查後得知二人的兒子獨自在家，因此調派警員到他們住所進行調查，事主兒子當時處於清醒狀態，其後亦被帶到仁濟醫院進行血氧水平測試。

衞生署今日公布，事主妻兒由於也有吸入一氧化碳，亦被送往仁濟醫院接受檢查。初步調查顯示，三人均診斷為一氧化碳中毒。三人目前情況穩定，當中兩人其後已出院。

涉事熱水爐不可在浴室內使用 全屋窗戶關上兼無開啟抽氣扇

衞生署衞生防護中心今日指出，男事主洗澡時，住所內所有窗戶均被關上，抽氣扇亦沒有開啟。機電工程署現場調查發現涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室内排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足引致一氧化碳積聚，而導致三人一氧化碳中毒。