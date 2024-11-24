一氧化碳中毒｜一家三口送院　用無煙道式熱水爐兼閂窗變製毒氣室

衞生署今日（24日）公布，接獲仁濟醫院通報一個一氧化碳中毒群組個案。個案涉及一家三口，男病人昨日（23日）在家洗澡後被發現不省人事，隨即被送往仁濟醫院，另外兩人由於吸入一氧化碳，亦被送往仁濟醫院接受檢查。三人目前情況穩定，當中兩人其後已出院。



機電工程署現場調查發現，涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌；該個案使用時，關上住所內所有窗戶，也無開啟抽氣扇，形成「毒氣室」。



仁濟醫院通報一個一氧化碳中毒群組個案，涉及一家三口。三人目前情況穩定，當中兩人其後已出院。（資料圖片）

事發時住所所有窗戶全關 無開啟抽氣扇

衞生防護中心及機電工程署今日呼籲市民採取措施預防一氧化碳中毒。

該宗一氧化碳中毒個案涉及兩男一女，年齡介乎13至56歲，三人為同住家人。當中，56歲男病人昨日在家洗澡後被發現不省人事，隨即被送往仁濟醫院，其後獲轉往東區尤德夫人那打素醫院接受治療；另外兩人由於吸入一氧化碳，亦被送往仁濟醫院接受檢查。三人目前情況穩定，當中兩人其後已出院。

署方表示，初步調查顯示，三人均診斷為一氧化碳中毒。該56歲男病人洗澡時，住所內所有窗戶均被關上，抽氣扇亦沒有開啟。

無煙道式熱水爐不可在浴室內使用 並無機電署「GU」標誌

機電署的現場調查發現，涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室内排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足引致一氧化碳積聚，而導致一氧化碳中毒。機電署的人員已撿走涉事熱水爐，並會調查是否涉及有人違反《氣體安全條例》。

一氧化碳無色無味 高濃度可致死亡

衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。 曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

衞生防護中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

機電署提醒市民以下事項：

．住戶應購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐；

．無論安裝、更換或維修氣體熱水爐，都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行；

．使用氣體用具時，包括氣體熱水爐及氣體煮食爐，必須保持室內的通風，例如應開動抽氣扇及不應關閉所有窗戶及門戶；及

．住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體熱水爐進行安全檢查，如對氣體熱水爐的狀況有懷疑，請立即停止使用並向註冊氣體供應公司查詢。



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