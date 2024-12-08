為何不合規格熱水爐會導致一氧化碳中毒？

早前，大窩口一名50多歲男士洗澡期間一氧化碳中毒，被緊急送院。事後調查顯示，涉事的石油氣熱水爐懷疑屬非法安裝，缺乏「對衡式」設計，導致燃燒後的廢氣滯留於密閉空間，引發事故。一氧化碳被稱為家中「隱形殺手」，皆因其無色無味，難以察覺，卻可在短時間內危及生命。



撰文：醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基



醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基

為何會出現一氧化碳？

一氧化碳（CO）是無色無味的有毒氣體，主要由燃料（如石油氣、煤氣或木材）在供氧不足情況下燃燒，即不完全氧化時才產生。在密閉環境下，若燃氣設備無法有效排出廢氣，一氧化碳便會迅速累積，繼而引發中毒。

香港自1991年起實施《氣體安全條例》，所有新安裝的燃氣設備必須具備「對衡式」設計，即可從室外獲取氧氣，並將燃燒後的廢氣排至室外，但部分舊式設備或非法安裝的燃氣設備，並不符合這一規定。

一氧化碳本身是無色無味，即使在洩漏時，也難以被察覺，因此被稱為「隱形殺手」。（資料圖片）

值得留意的是，煤氣公司特意在煤氣中加入一種有強烈氣味的化合物，幫助市民發現洩漏。然而，一氧化碳本身是無色無味，即使在洩漏時，也難以被察覺，因此被稱為「隱形殺手」。

一氧化碳（CO）是無色無味的有毒氣體，主要由燃料（如石油氣、煤氣或木材）在供氧不足情況下燃燒，即不完全氧化時才產生。在密閉環境下，若燃氣設備無法有效排出廢氣，一氧化碳便會迅速累積，繼而引發中毒。﹙GettyImages/VCG﹚

可阻止血液攜帶氧氣

一氧化碳的危險，在於它能迅速進入血液，與血紅蛋白結合而形成碳氧血紅素 （Carboxyhemoglobin），相較氧與血紅蛋白的親和力高約250倍，意味一氧化碳會「搶走」血紅蛋白的空間，阻止血液攜帶氧氣，導致全身缺氧。

隨著缺氧時間延長，患者的器官功能會迅速惡化。一氧化碳亦會與肌紅蛋白（Myoglobin) 連結，可引致心肌及骨骼肌缺氧。

此外，一氧化碳還會影響細胞內的粒線體功能。粒線體是細胞的「能量工廠」，為身體提供所需能量。一旦粒線體無法正常運作，器官便無法獲得足夠能量，尤其是腦部和心臟等需要氧氣量及能量較高的器官，最容易受損。

一氧化碳中毒的嚴重程度，與碳氧血紅素的濃度及吸入時間長短有關。病徵如下：

．10-20%：頭痛、頭暈、噁心、疲倦。

．30%：極度疲倦、劇烈頭痛、煩躁不安。

．40-50%：神智混亂、失去知覺、可能死亡。

．60-70% ：昏迷、 抽搐、心臟停頓及致死。



若家庭成員中或其他在場人士同時出現類似症狀，或患者突然無故昏迷，應盡快診斷或排除吸入一氧化碳中毒。

嚴重需用高壓氧治療

在急症室，我們通常從環境和病徵兩方面入手。當患者被送至醫院時，我們會詢問患者或親友是否使用舊式或非法安裝的熱水爐，亦會詢問是否曾在密閉空間明火煮食、燒焊、取暖、使用燃料發電機等。

診斷方面，患者有一氧化碳中毒的相關病徵，會檢測患者血液中的碳氧血紅素濃度。其他檢查包括心電圖、血液心肌旋轉蛋白、血酸鹼值、 腦神經系統檢查及電腦掃描等。

一般治療先以患者及救護員安全為主，將患者帶離現場，並提供高流量氧氣。若一般人碳氧血紅素濃度超過25%、小童或孕婦患者的濃度超過15 %，又或患者曾出現昏迷或抽搐、代謝性酸中毒、視力異常、心肌缺氧等情況，便可能需要轉送高壓氧治療中心接受治療。

高壓氧治療能在高壓環境下加速一氧化碳排出及增加血液帶氧量，有助恢復細胞內的正常能量代謝。對嚴重中毒患者而言，該治療方法可能減輕一氧化碳對中樞神經系統的傷害。

為保障家人健康與安全，找合資格的公司及專業人士安裝有「GU」標誌的對衡式熱水爐，才是避免悲劇的關鍵。（機電工程署網頁）

腦細胞可永久受損

即使成功脫險，一氧化碳中毒的患者仍可能面臨長期健康影響。部份患者，尤以年老患者居多，在中毒後2 至40 天內出現遲發性神經系統後遺症， 例如癡呆、失憶、運動機能減退、共濟失調、失禁、震顫、 柏金遜症、癱瘓等。

這種後遺症均是因為腦細胞出現缺氧、發炎、脂質過氧化等作用而受損。部份嚴重中毒患者可能出現長期的神經系統後遺症，例如記憶力、注意力和言語障礙，以及憂鬱症和柏金遜症。嚴重至癱瘓或影響自我照顧能力者，便需長期護理與康復治療。

雖然現代燃氣設備已大幅減少一氧化碳中毒的風險，但使用舊式設備或非法安裝熱水爐仍是一大隱患。為保障家人健康與安全，找合資格的公司及專業人士安裝有「GU」標誌的對衡式熱水爐，才是避免悲劇的關鍵。

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