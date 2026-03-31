杜拜直擊｜記者試搭兩款無人車　準確掉頭切線　無戴安全帶唔開車

【杜拜直擊Uber無人技術系列之一】無人駕駛車輛昔日只存在於科幻電影的畫面，但全球自動駕駛技術發展一日千里，無人車正以前所未有的速度進入大眾生活，在阿聯酋杜拜更逐漸成為街頭日常。記者2月底參加了Uber在杜拜舉行的「未來交通」新聞發佈會，在杜拜及阿布扎比採訪及親身試搭了兩款備受矚目的無人駕駛的士——百度Apollo Go（蘿蔔快跑）RT6型號及WeRide（文遠知行）GXR型號兩款無人駕駛的士，體驗無人車在馬路行駛的感覺。



2月底Uber在杜拜舉行的「未來交通」新聞發佈會，介紹未來自動駕駛的發展。（蔡正邦攝）

Uber 正在全球擴展無人駕駛的士（Robotaxi）版圖，目前與逾25家相關企業結成夥伴。在阿聯酋，Uber分別與百度及WeRide合作，在杜拜及阿布扎比推出無人駕駛的士服務。其中，百度在杜拜進行測試，原定今年3至4月投入商業營運，惟受美伊戰爭影響而暫停測試，或會延期；而WeRide 已在阿布扎比亞斯島（Yas Island）12平方英里的指定範圍內提供載客服務。記者於2月底試搭了百度 Apollo Go RT6 及 WeRide GXR 兩款的士，發現兩款無人車的功能大同小異，行車相當暢順。

百度Apollo Go在杜拜進行測試，原定今年3至4月投入商業營運，惟受美伊戰爭影響而暫停測試，或會延期。（蔡正邦攝）

WeRide 已在阿布扎比亞斯島（Yas Island）12平方英里的指定範圍內提供載客服務。（蔡正邦攝）

Call車與解鎖可靠平台控制 系統會發聲提示乘客

Apollo Go： 日後可使用應用程式預約車輛，當無人駕駛的士駛至，只需在車門的輕觸面板輸入4位數字密碼（電話號碼尾4位或平台提供的指定密碼），車門就會解鎖。

WeRide GXR： 這款車已接入Uber平台，可直接用 Uber App預約。車輛到達後，在手機按下「Unlock（解鎖）」鍵，車門便會自動打開。

行程開始及結束時，兩車系統會發聲提示乘客，更會倒數落車時間及提醒乘客帶齊隨身物品。

行程開始及結束時，兩車系統會發聲提示乘客。（蔡正邦攝）

軚盤被透明膠罩封蓋 無戴安全帶不開車

WeRide GXR：為保安全，駕駛座軚盤透明膠罩蓋著，乘客無法觸摸及扭動軚盤的。（蔡正邦攝）

當記者試搭兩款無人駕的士時，發現駕駛座被透明膠罩蓋著的軚盤。為確保安全，乘客是完全無法觸摸及扭動軚盤的。兩車系統都設有嚴格的安全帶偵測，乘客要配戴好安全帶，車輛才會開動；若途中偷偷解開，系統會發出警告聲響，要求乘客立即戴安全帶。當中Apollo Go 的系統若偵測到乘客蓄意破壞或觸碰軚盤，更會報警處理。

Apollo Go的無人車的士測試階段，未有用膠罩封起軚盤，但實際營運時會將其封著。（蔡正邦攝）

車身滿佈感測器 絕不超速、U-Turn切線準確順暢

兩款無人車的車身佈滿的感測器，以保障行車安全。Apollo Go RT6全車配備高達 34 個感測器（包括 4 個光學雷達 LIDAR、12 個攝像頭、12 個超聲波雷達 USS 及 6 個毫米波雷達）；而 WeRide GXR 亦配備超過 20 個感應器，憑藉這些裝備實時觀看路面情況。

記者試搭時發現兩款車都能夠精準辨識交通標誌及燈號，面對其他車輛的切線或行人，系統亦會調整車速避讓；而且嚴格遵守路面限速，絕不超速。切線及轉彎時會「打燈」，即使是 U-turn 也能準確流暢地入線，行車非常平穩。

WeRide GXR無人駕駛的士會「打燈」切線，駛至現場接載記者上車。（蔡正邦攝）

車內設平台電腦 查看實時地圖路線及調校溫度

兩款車的乘客座前方均設有一部平板電腦。由點擊「啟程」出發，到查看實時地圖路線、調校車廂溫度及風量，都可透過平板電腦處理。即使乘客手機在中途沒電，依然能透過平板完成整趟旅程。最令記者驚喜的是，Apollo Go RT6的其中一個乘客位設有按摩功能，可以一邊坐車一邊享受。

無人駕駛的士車內設有平板電腦。由點擊啟程出發到查看實時地圖路線、調校車廂溫度及風量，都可透過平板電腦處理。圖為WeRide無人駕駛的士車內情況。（蔡正邦攝）

如遇突發事故可聯控制中心

如在車上遇到突發狀況，乘客可透過車內的平板電腦，隨時聯絡平台客服或控制中心。值得留意的是，兩車內均設有車 CAM 拍攝車廂情況，但為保障乘客私隱，除非乘客在途中主動求助，或者需要尋找失物，否則客服職員不會擅自觀看畫面。當求助接通後，客服有可能透過車 CAM 觀看車廂情況並對話提供協助；若不幸遇到意外，客服或控制中心會派員趕赴現場。

WeRide GXR 無人駕駛的士已在Yas Island 載客

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Apollo Go RT6無人駕駛的士在杜拜測試 料今年商業營運

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杜拜直擊Uber無人車系列報道：