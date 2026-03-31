杜拜直擊｜無人車搶飯碗？Uber堅持混合策略　高層料司機人數續升

【杜拜直擊Uber無人技術系列之三】當無人車技術漸趨成熟，能在鬧市中穿梭自如，社會隨之湧現一股深層焦慮——數以百萬計的職業司機，會否在短期內被這場科技革新無情淘汰？面對這場百年一遇的交通變革，無人駕駛的普及究竟是造福人群，還是演變成一場與真人「搶飯碗」的零和遊戲？記者早前赴阿聯酋親身試搭兩款無人車，順暢的體驗令人明白大眾對「AI取代人類」的恐慌並非無因。然而，積極推動無人車網約服務的Uber 高層卻強調仍會堅持「混合策略」（hybrid model），即真人司機及無人駕駛車輛並重，並預測未來幾年，真人司機的需求仍會上升。



Uber 自動駕駛交通及送遞總監 Sarfraz Maredia 指，如不能說服政府及監管機構自動駕駛車輛是安全的，根本無法營運。但現時與Uber合作的公司如Weride、百度及Waymo等，有關自動駕駛的表現及數據已優於真人司機。（蔡正邦攝）

有足夠數據釋除安全疑慮 表現已優於真人司機

交通運輸的新科技產品要在全球投入商業運作，安全是首要考慮。對於未曾接觸過無人駕駛車輛的人而言，將生命完全交託予機器，心理關口不易跨越。不過Uber自動駕駛交通及送遞總監 Sarfraz Maredia 強調，任何營辦商必須具備「安全案例」（Safety Case）及實質數據證明技術已準備就緒，「如果我們不能說服政府及監管機構，它（無人駕駛車輛）是安全的，我們根本無法營運。」

他續指，與Uber合作的公司如WeRide、百度及Waymo等，有關自動駕駛的表現及數據已優於（outperform）真人司機。Sarfraz以WeRide在阿布扎比發展為例，如沒有法規限制，他相信可以將無人駕駛車輛營運的區域擴大。

Uber 採取「混合策略」 用家可按情況揀選無人車或真人司機

不過Sarfraz認同大眾或需時適應，而Uber 現時採取「混合策略」（hybrid model），即真人司機及無人駕駛車輛並重。他解釋，用戶在 Uber 平台上有絕對選擇權，熱愛嘗試新科技的乘客，可以選擇無人駕駛車輛；對於仍有顧慮的用戶，真人司機選項依然存在。他認為用家在不同情況會有不同需求，並舉例指如用家趕著去機場，他有可能需要一個真人司機，並要求司機：「嘿，你能開快一點嗎？」

Sarfraz指，Uber有收集用家的反饋，顯示用家願意選用無人車，最大單一動機是對未來科技的好奇，其次是出於對私隱的渴求。（蔡正邦攝）

Sarfraz又指，Uber亦有收集用家的反饋，顯示用家願意選用無人車，而最大單一動機是對未來科技的好奇，其次是出於對私隱的渴求。Sarfraz解釋：「很多人選擇無人車，是因為他們喜歡私密性——車內沒有第三者在聽他們說話。」

無人駕駛致「搶飯碗」恐慌？總監預測：真人司機將不跌反升

現時Uber全球有超過 900 萬名司機及外賣員，然而科技巨輪勢不可擋，自動駕駛發展愈順利，司機難免擔憂將會被全面取代，以致「飯碗」不保。面對這個殘酷的問題，Sarfraz 給出了一個看似違反直覺的答案，他預計未來3到5年內，Uber 平台的真人司機數量會比今天還要多，他指出網約車市場的整體增長速度快，有龐大需求，而無人駕駛車輛要完全做到真人司機能做的事情，繼而在全球大規模部署，其實還需要很長時間，所以未來實際上會有空間容納更多的真人司機。

Sarfraz續指，始終有人喜歡與司機面對面交流，所以平台繼續採用「混合策略」，其實也是優勢，這能確保司機繼續賺錢，同時亦可以持續發展無人車等新技術。

Uber正計劃在全球多個城市部署無人駕駛的士，但仍採取「混合策略」發展。

自動駕駛是逾萬億美元的市場 改變需多公司共同參與

正當Uber努力拓展自動駕駛的版圖，科技巨頭 Tesla 亦全速發展，Tesla既能夠製造電動車，又擁有自動駕駛技術，甚至開發自家平台，其垂直整合的優勢，會否對 Uber 構成威脅？

現時Tesla能夠製造電動車，又擁有自動駕駛技術，甚至開發自家平台。

Sarfraz 坦言，自動駕駛是逾萬億美元的龐大市場，而世界正經歷巨大的科技變革，由過去100年人類駕駛，轉向自動駕駛，他直言：「這項改變需要許多公司共同參與及驗證才能成功，我不認為是Uber贏還是Tesla贏。」他認為，將來誰能夠讓用家透過其平台安全地獲取服務，誰就會表現得更出色。

Sarfraz 認為世界正經歷巨大的科技變革，需要許多公司共同參與及驗證才能成功，而且自動駕駛是逾萬億美元的龐大市場。（蔡正邦攝）

Sarfraz 續指， Uber 已在全球多個城市提供服務，建立了信譽，擁有龐大的用戶基礎，「Uber 每月在全球有逾2億活躍用戶，是實現技術商業化非常有效的方式」。他解釋，這也是逾25家在出行、配送和貨運領域領先的自動駕駛公司選擇與Uber合作的原因。對於這場自動駕駛的科技革命， Sarfraz坦言：「最終消費者會去決定什麼對他們來說是最好、最方便的出行方式。」

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