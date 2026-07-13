浸會醫院港怡醫院罕見減門診診金　幅度最高40%　業界料吸2類病人

公立醫院年初急症室價格漲至400元後，本港多間私家醫院門診診費減價。除了中大醫院調整急症及門診費用外，浸會醫院及港怡醫院亦相繼下調門診收費，後者夜晚時段診金減幅高達四成。



有業界醫生估計，相關做法或因私院想吸納輕症及夜診病人，增加醫院收入。



港怡醫院。（資料圖片）

港怡醫院「紅日」晚上8時至午夜診金由$1000減至$600

私家醫院24小時門診收費一般按收費時段而定，除了診金外，還會另外收取藥費、手術費、化驗費等。近期兩間私立醫院相繼下調門診診金，包括浸會醫院及港怡醫院。

其中港怡醫院平日朝九晚八門診及急症診金，輕微減價4.8%或20元，至400元；平日夜診診金減少16.7%，由600元減至500元；凌晨至早上9時診金大減20%，至800元。

周六上午診金也同樣減至400元；下午至午夜維持600元；凌晨0時至早上9時診金由1,000元減至800元，減幅為20%。周日及公眾假期夜診減幅最大，由晚上8時至午夜原收1,000元，最新減至600元，凌晨0時至早上9時前診金同樣由1,000元減至800元。

港怡醫院門診新收費。（《香港01》製圖）

港怡醫院除了調整門診診費外，亦推出3天及5天的定額藥物套餐，費用分別為120元及150元，主要適用於常見輕症個案。其他費用（包括但不限於小手術費、藥費及化驗費等）將另行收費。

翻查網上報道，港怡醫院曾在1月向傳媒表示，今年未有計劃調整24小時門診及急症室收費；浸會醫院則稱定期根據市場情况及服務成本檢視收費。

浸會醫院。(資料圖片)

浸會醫院多數減費100元 深夜10時至翌日早上8時收$900

浸會醫院的門診診金也多數減費100元，減幅為10%或14.3%。當中平日朝八晚六維持400元，夜診則由700元減至600元；周六早上8時至下午1時維持400元，下午1時至晚上10時減少100元，至600元；周日朝八晚十也同樣減至600元，下調100元。

每日深夜10時至翌日早上8時也減100元，降至900元。

浸會醫院門診新收費。（《香港01》製圖）

家庭醫生林永和：門診減價有利市民及舒緩公院負擔

家庭醫生林永和表示，兩間私家醫院均在公院調整半年後才減價，應是留意到相關需求，評估成本及人手後才做出決定。「佢（私院）都要維持夜診，唔可能因為無乜人睇就停。」他估計由於公院急症收費變貴，再加等候時間久，部分私院或希望透過減價吸引輕症及夜診病人，「寧願收少啲嗰個費用，咁但係睇多啲症。」

他又認為相關措施不會對私家執業醫生有太大影響，「以普通科診所嚟講，唔係單純睇急症，好多都睇慢性疾病之類，醫生長期照顧開，病人無咩事都唔會搵第二個醫生」，又指出私院減價或對夜診診所影響較大，「收費差唔到好多」。

林永和表示，私院門診減價有利市民及舒緩公院負擔，「 市民宜家個（價錢）負擔細咗，咁都係一個德政嚟。」問及私院會否繼續減價或掀起減價潮，他表示難以估計，「希望唔好有啲惡性嘅競爭。」