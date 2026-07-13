中大醫院｜整合資源推6專科　停辦輔助生育中心擴眼科開源節流

香港中文大學醫院早前申請向政府提早還款40億元，醫院未來發展，如何達至收支平衡引起社會關注。該院行政總裁鍾健禮接受訪問時表示，未來將整合資源，或裁減部分使用率不高的部門，以騰出空間予需求量高的六大專科。



鍾健禮表示，其中佔地龐大的輔助生育中心是被裁減部門之一，相關空間及資源將於下年上半年用以擴充眼科中心。



中大醫院行政總裁鍾健禮表示，香港輔助生育市場難做，故決定資源重組，將輔助生育中心原址改為眼科中心，相關改動將於下年上半年完成。（鄧倩螢攝）

中大醫院。（資料圖片／賴卓盈攝）

原目標打造東南亞規模最大輔助生育中心 最終療程數目僅為目標5%

鍾健禮表示，中大醫院當初設立該中心時抱有宏大願景，引進大批頂尖及先進的醫療儀器，冀打造東南亞規模最大的輔助生育中心。院方原本預期每年可處理2,000宗療程，但結果不如人意，最終每年錄得個案不足100宗，僅達標百分之五。

鍾健禮說：「香港做生育（市場）真係好難做，不僅收費貴，又無優勢」，除營運成本高昂及缺乏顯著競爭優勢外，香港生育率持續低迷、「（市民）不是太踴躍生BB」，亦是中心致命傷。

中大醫院行政總裁鍾健禮表示，香港輔助生育市場難做，故決定資源重組，將輔助生育中心原址改為眼科中心，相關改動將於下年上半年完成。（鄧倩螢攝）

擴展眼科中心應對人口老化：白內障、青光眼及黃斑病變需求增加

既然市場難以突圍，鍾健禮認為須當機立斷，與其長期閒置昂貴儀器和龐大空間，不如及早重組，將資源重新分配到真正能發揮中大醫院醫療優勢的領域。

輔助生育中心結束運作後，騰出的空間將用於擴展需求甚殷的眼科中心。隨着香港人口老化加劇，社會對白內障、青光眼及黃斑病變等眼疾的治療需求不斷增長。擴建後的眼科中心規模將大幅倍增，不僅能容納更完善的診症與手術設施，大學教授亦有更充裕的空間進行臨床服務與科研。

兩件事擺埋一齊就係，唔做邊啲，做大邊啲，呢個都好緊要。 中大醫院行政總裁鍾健禮

中大醫院行政總裁鍾健禮表示，未來數年中大醫院冀打響專治「疑難雜症」的牌頭，策略包括推展「6+6發展模式」。（鄧倩螢攝）

冀打響專治「疑難雜症」牌頭策略 以高端醫療服務吸客

此外，未來數年中大醫院冀打響專治「疑難雜症」的牌頭，策略包括推展「6+6發展模式」，即重點發展眼科、心臟科及腫瘤科等6大專科；其中腫瘤科會再細分為頭頸癌、肺癌等6類常見癌症，相關科目將投放更多資源及增聘人才。

鍾健禮表示，上述6大專科不僅是中大醫學院的強項，更與人口老化息息相關，社會及治療需求大，有助穩健醫院財務。另外，作為一間大學醫院，中大醫院的專科更會實行「精細分科」，單以眼科為例，便細分為青光眼、眼角膜，以及眼眶與眼整形矯形等不同領域的專家，可精準應對各種「疑難雜症」。

鍾健禮相信，新的發展模式能加強中大醫院處理「疑難雜症」的能力，讓醫院更能發揮所長，以中高端醫療服務吸引客人，並逐步達至收支平衡。

中大醫院行政總裁鍾健禮表示，醫院以往最大痛點是使用率不足，惟燈油火蠟及人手等固定支出卻不會因人流不夠而減少。（鄧倩螢攝）

鍾健禮：去年調整收費調後 用量及整體收入增加

被問到在擴大規模、增聘專家之餘，又同時調整收費價格，會否擔憂影響服務質素甚至「愈蝕愈多」？鍾健禮笑言，「當初上任前董事局亦曾問過類似問題」，但他認為，醫院最大痛點是使用率不足，惟燈油火蠟及人手等固定支出卻不會因人流不夠而減少。自去年進行收費調整後，用量及整體收入增加，成本比例更為可控，整體營運數據符合預期，印證策略成功。

醫院早前主動提出提早向政府還清40億元貸款，一半由中大借出，另一半由中大做擔保向銀行借貸。鍾健禮表示，目前正向銀行進行招標，物色適合方案，有信心於4至5年內開始還銀行借出的本金，帶領中大醫院邁向可持續發展的新階段。