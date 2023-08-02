麥當勞辦管理發展專業文憑　QF第5級認可與學士學位同等資歷級別

現時各行各業都講求技能培訓及學歷提升，大家都相當熟悉的麥當勞就創飲食業先河，成為香港飲食界首間開辦屬資歷架構第5級課程的企業，推出「管理發展專業文憑」，此課程相當於學士學位的同等資歷級別。現時麥當勞已經有222名餐廳總經理完成該專業文憑，證明擁有不同背景和學歷的人士都可以踏上成功之路。



海逸豪園餐廳總經理Pear Wong於退休前戴上四方帽，獲得與學士學位同等資歷級別的「管理發展專業文憑」。

科學園餐廳總經理Suki Tsang於取得與學士學位的同等資歷級別的「管理發展專業文憑」之前，曾經在公司支持下到韓國的麥當勞工作假期達成夢想。

獲香港政府資歷架構第5級認可 與學士學位同等資歷級別

麥當勞一直以人為本，投放大量資源培訓員工，裝備各種知識及技能，以至是海外培訓機會。麥當勞業務遍及全球超過100個國家，並為所有員工提供統一、標準化及完善的內部培訓。而香港麥當勞開辦的《管理發展專業文憑》獲得香港政府資歷架構第5級認可，與學士學位屬同等資歷級別，除了培訓員工在餐廳專業管理方面的知識之外，亦提升其競爭力及歸屬感。

麥當勞《管理發展專業文憑》課程內容涵蓋7個單元，包括業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管及值班，並以兼讀制形式授課。麥當勞的222位餐廳總經理一邊進修學習餐廳管理知識，一邊上班學以致用及獲取實際工作經驗，成功考取專業文憑資格，過程中毋須申請任何資助或繳付任何費用。

打破大眾固有印象 起步點不同亦可邁向成功

麥當勞開辦《管理發展專業文憑》，該文憑獲得香港政府資歷架構第5級認可，與學士學位屬同等資歷級別，除了培訓員工在餐廳專業管理方面的知識之外，亦提升其競爭力及歸屬感。

麥當勞推出的專業文憑屬業界先例，為行業釐定餐廳專業管理的市場新標準之餘，亦改變了大眾對麥當勞員工的固有印象，成為能夠自我增值及實現夢想的代表。

麥當勞員工擁有不同背景和學歷，例如中學文憑試（DSE）畢業生、家庭主婦或退休人士，亦有不少兼職員工。餐廳總經理們修讀專業文憑的故事讓大家明白，即使不同人士的起步點截然不同，一樣可以「條條大路通羅馬」，從不同途徑邁向成功，在麥當勞尋獲自己的理想和目標，取得專業認可資歷。

服務麥當勞35年獲頒足金巨無霸 退休前取得學歷

海逸豪園餐廳總經理Pear Wong在麥當勞工作已經35年，在服務到第30年的時候，更獲頒贈「足金巨無霸」以表揚他多年來的貢獻。他雖然只有中三學歷，但仍孜孜不倦地學習新知識，在退休前戴上四方帽，獲得與學士學位同等資歷級別的專業文憑。他亦感激公司在過去推動數碼化，提升餐廳管理效率之餘，更加強了與年輕組員的交流。

海逸豪園餐廳總經理Pear Wong（左）及科學園餐廳總經理Suki Tsang（右）。

科學園餐廳總經理Suki Tsang曾在公司支持下衝出香港，到韓國的麥當勞工作假期達成夢想。她原本在香港擔任部門經理，後來到韓國分店擔任前線員工，了解不同崗位，從實戰中獲取經驗，幫助日後管理團隊。現在，她管理的科學園餐廳屬全港首間別具特色、設有充電單車的分店，讓她得以大展身手。

餐廳總經理Pear於麥當勞服務第30年周年晚宴時曾獲公司頒贈「足金巨無霸」，以嘉許多年貢獻。

Suki（右）韓國工作假期時跟當地韓國麥當勞同事合照。

Suki（右四）出發去韓國工作假期時香港麥當勞同事在機場送機。

Suki Tsang現在管理的科學園餐廳屬全港首間別具特色、設有充電單車的分店，讓她得以大展身手。

麥當勞業務遍及全球超過100個國家，而且會向所有員工提供統一而完善的內部培訓。有志加入麥當勞的人士如果從餐務組組員起步，逐步晉升至值班經理、部門經理以至餐廳總經理，最快只需要30個月，設有明確的晉升階梯。