麥當勞《管理發展專業文憑》具學位資歷　57歲餐廳總經理戴四方帽

麥當勞為旗下餐廳管理組員工而開辦的《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》獲政府資歷架構認可為第五級，等同與學士學位同等資歷級別，首批222名餐廳總經理完成修讀課程並成功通過考核，今日（31日）在頒授典禮上獲頒證書，戴上四方帽。麥當勞表示，這不僅展現對員工發展的重視，更希望鼓勵同業藉由專業資歷認證，提升餐飲服務業的認受性及專業性，為餐廳管理專業釐定市場新標準。



其中一位畢業生ear Wong於麥當勞工作了35年。他中三時加入，由餐廳組員晉升至餐廳總經理，幫公司管理過三間分店，今年57歲的他在臨近退休之齡，一圓「四方帽」的夢想。



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課程通過「資歷架構」評審列第五級 餐廳總經理在職修讀

教育局於2008年正式推行「資歷架構」，推動終身學習，以持續提升本港工作人口的質素、專業水平及競爭力。資歷架構共分五級，副學士、高級文憑課程為第四級，學士課程為第五級，碩士及博士課程則為第六及第七級。開辦課程機構可向香港學術及職業資歷評審局申請評審，以確認課程是否符合相關標準。

麥當勞為香港飲食界首間開辦屬資歷架構第5級課程的企業，為餐廳經理提供免費在職培訓。麥當勞表示，以往學員需於其他院校就讀銜接課程，以取得學士學位資歷。現在加入麥當勞工作，累積經驗並晉升至餐廳總經理職位，即可修讀麥當勞《管理發展專業文憑》，經考核後從而獲取與學士學位同等資歷級別。

該課程為期30個月，內容圍繞餐廳管理專業，當中涵蓋七個單元：業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管以及值班。課程理論與實踐兼備，而每個單元均設有考核作評估用途，以確保經理在修讀該課程後能達到標準。

工作35年員工成首批畢業生

公司今日舉行頒授典禮，於麥當勞已工作了35年的Pear Wong是課程畢業學員之一。他於中三時經同學介紹到麥當勞工作，由餐廳組員晉升至餐廳總經理，幫公司管理過三間分店。即使臨近退休之齡57歲，亦可修讀今次課程，讓他在退休前收到這份大禮物，一圓「四方帽」的夢想。他亦在服務麥當勞第30年時，獲頒足金「金巨無霸」表揚多年貢獻及長期服務。

另一位畢業生Jimmy Mok在十多歲的時候都無明確生活目標，加上單親家庭長大，因此從小到大性格都比較內向。他在中五畢業後加入麥當勞後，讓他多了跟他人溝通的機會，在公司獲得家的感覺和家庭溫暖，成功鼓勵他發奮圖強，終晉升至餐廳總經理，並修讀培訓課程，證明可以在麥當勞一邊上班賺錢，一邊學習。

此外尚有Cherry及Susanna兩姊妹。她們於中學時先後加入麥當勞，由學生時做兼職，及後一路晉升至餐廳總經理，現已於麥當勞工作超過20年。兩姊妹回想過去家人曾經反對他們在麥當勞全職工作，但隨着她們在麥當勞遇到的不同珍貴經歷，例如勝出內部All Star Team比賽，被選中到悉尼奧運村工作等等，家人對他們的工作亦慢慢改觀。Cherry更在麥當勞內尋獲終身伴侶，與同於麥當勞工作及擔任業務顧問的丈夫建立美滿家庭。

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修讀員工毋須作出任何畢業後工作承諾

香港麥當勞行政總裁黎韋詩頒發證書。她表示，公司一直秉持「以人為本」的理念，重視員工的個人成長及專業發展，除了提供全球統一標準化的麥當勞內部培訓，《管理發展專業文憑》課程更達至與學士學位同等資歷級別，全額資助餐廳總經理一邊上班賺取經驗及工資，一邊修讀相關課程，毋須作出任何畢業後工作承諾。「期望打破大眾對於麥當勞員工的固有印象。因為無論來自不同背景、擁有不同學歷程度，同樣可以通過不同途徑邁向成功，獲得專業認可資歷。」

資歷架構秘書處總經理黎英偉今日也有出席典禮，他表示，飲食業一向重視實戰及工作經驗，很高興麥當勞開辦這個獲得資歷架構認可課程，相信未來更能協助在職人士確立進修的目標和方向，推動高質素的終身學習，從而進一步提升香港飲食界從業員的專業水平及競爭力。

黎韋詩表示，進行評核時最主要遇到的挑戰，是如何將一般麥當勞內部培訓系統的用語套用於考評機構常用的語言，以致「資歷架構」的考評團隊明白培訓練系統背後的學術理論和基礎，從而順利獲得認可。《管理發展專業文憑》課程由訓練學習及發展部門，多位具豐富前線經驗、年資逾10年以上的麥當勞培訓顧問，為各位餐廳管理組團隊提供培訓課程。