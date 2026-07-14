香港加拿大視障人士還原扭計骰破世界紀錄　主辦方盼推動傷健互融

還原扭計骰對一般人來說已經是一個挑戰，對視障人士而言難度升級。有團體第三度發起「盲扭」扭計骰，集合了香港、加拿大共449名視障及蒙眼人士，實時連線同步還原扭計骰，再次打破世界紀錄。



第三屆《扭出新視野》活動上周六（11日）分別在香港亞洲國際博覽館及加拿大安大略省布蘭普頓市舉行。

香港加拿大視障人士還原扭計骰破世界紀錄

第三屆《扭出新視野》活動上周六（11日）分別在香港亞洲國際博覽館及加拿大安大略省布蘭普頓市舉行。港加兩地449名參加者之中，有338人來自香港，111人來自加拿大。最終，全部人成功還原扭計骰，打破「最多人盲扭還原觸感扭計骰（多場地）」的世界紀錄。

第三屆《扭出新視野》活動上周六（11日）分別在香港亞洲國際博覽館及加拿大安大略省布蘭普頓市舉行。

今屆挑戰的亮點之一，是449名參加者之中，有約120人是視障人士，均需全程戴上眼罩作賽。為了讓所有人能在黑暗中完成挑戰，大會引入了特製的「觸感扭計骰」，利用凸點、圓圈等紋理貼紙代表不同顏色，透過大會教授將複雜的還原步驟拆解為八個邏輯分明的觸感動作，成功引領全場參加者純靠指尖觸感完成創舉。

第三屆《扭出新視野》活動上周六（11日）分別在香港亞洲國際博覽館及加拿大安大略省布蘭普頓市舉行。

主辦方盼推動傷健互融

主辦方「扭出新視野」表示，這次挑戰結合競技、智慧與平權理念，展現「傷健互融，扭出可能」的精神。健全與殘疾人士在相同的起跑線上，於黑暗中共同突破限制，希望向社會傳遞只要有合適方法和平台，殘疾人士同樣能發揮無限潛能、創造世界級成就。