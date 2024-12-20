小手快如閃電！9歲中國神童「秒還原金字塔扭計骰」身旁裁判驚呆

撰文：中天新聞網
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近日，大陸湖南省婁底市舉辦「奔跑吧．少年」首屆大陸兒童青少年魔術方塊（Rubik's Cube，港稱「扭計骰」）挑戰賽，來自福建省的9歲男孩胡若珵因手速「快如閃電」，連旁邊的裁判都驚掉下巴。據悉，胡若珵在7歲時曾用1.467秒打破WRCA「最快時間還原圓珠魔塔魔術方塊（Bead Pyraminx）」紀錄，並成為該項目新的世界紀錄保持者。

網傳影片顯示，比賽開始後，胡若珵氣定神閒，對著桌上的圓珠魔塔稍作打量，便迅速出手秒還原，驚人速度令一旁的成年裁判也張大嘴巴，露出不可思議的表情。

胡若珵在7歲時已刷新「最快時間還原圓珠魔塔魔術方塊」世界紀錄。（X@WRCALimited）

裁判表情成亮點　點圖放大瀏覽：

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這一幕也令許多大陸網友紛紛驚歎：

「感覺我還沒看清魔術方塊的樣子，他已經把它還原了。」
「他只擰了一下怎麼做到的？不可思議。」
「小手快如閃電！」
「好厲害！」

據世界紀錄認證機構（WRCA）官方發布，來自大陸福建省龍岩市的胡若珵，於2022年7月10日在龍岩市龍津公證處成功還原圓珠魔塔魔術方塊，用時1.467秒。經WRCA官方審核，成功打破「最快時間還原圓珠魔塔魔術方塊」世界紀錄，頒發WRCA世界紀錄認證證書，載入WRCA世界紀錄全球資料庫。

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