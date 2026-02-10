波蘭9歲神童2.76秒解扭計骰破世界紀錄　成史上首位破3秒大關的人

一位9歲的波蘭男孩創造了新的扭計骰世界紀錄，僅用2.76秒就解開，成為有史以來第一個在三秒鐘內還原3x3x3扭計骰的人。



9歲的扎伊德（Teodor Zajder）於2月8日在波蘭北部港口城市格但斯克（Gdańsk）舉行的比賽中創造了這項紀錄。

這位當地的小學生成為有史以來第一個在三秒鐘內還原3x3x3扭計骰的人，這項成績也得到了世界扭計骰協會的認可。

3x3x3扭計骰指的是每行每列由三個小扭計骰組成的「經典」扭計骰。多年來，三秒鐘一直被認為是人類在這項運動中能力的極限，這位波蘭小男孩打破這項紀錄的畫面令現場觀眾、裁判和參賽者都興奮不已。

先前的紀錄保持者是8歲的中國扭計骰神童耿宣一，他去年7歲時以3.05秒的成績完成了這項挑戰。

儘管年紀尚小，扎伊德已躋身世界頂尖行列，在國內和國際賽場上與比他年長的對手同場競技。他擁有自己的YouTube頻道，並在各項賽事中獲得了68枚金牌。

週日的世界紀錄並非扎伊德首次打破。早在2023年11月，年僅7歲的他就創造了二階扭計骰（2×2×2）的世界最佳成績，僅用時0.43秒。

