誠品尖沙咀店搬遷告別維港　顧客嘆可惜：唔係每間書店都有呢個景

來自台灣的大型連鎖書店「誠品書店」的尖沙咀星光行分店今日（3日）最後一日營業，將搬至同區的The ONE商場。除了告別維港海景，消息指店舖亦會由原本的兩層縮至一層。



有顧客指這間誠品的特別之處是有海景，可以在舒適環境下「打書釘」。對於新店沒了海景，她大嘆可惜：「唔係每間書店都有呢個景。」



「誠品書店」的尖沙咀分店今日最後一日營業，續有不少顧客。（梁鵬威攝）

店舖的特別之處是有海景。（梁鵬威攝）

書店加維港景最後一日 書迷爭取機會打卡

店舖晚將舉辦搬遷活動，邀請了歌手岑寧兒等嘉賓表演。活動今早開放取籌，早上11時前未開舖，已有零星人士已在門前等候。開店後，店內亦有人把握最後機會，拿著書本與尖沙咀鐘樓、維港海景留下倩影。

「唔係每間書店都有呢個景」

吳小姐及鄭小姐是岑寧兒歌迷，特意提早到場取籌。吳小姐疫情時較常來，她表示這間誠品的特別之處是有海景，可以在舒適環境下「打書釘」，感嘆指：「唔係每間書店都有呢個景」。鄭小姐則指，尖沙咀誠品已是一個地標，平時也會跟朋友說「尖沙咀誠品等」，但可惜日後「尖沙咀誠品」已變了另一個位置。

雖然新店位置不同了，亦沒了海景，但她們表示也有興趣到新店看看。店舖正進行買滿五件全單79折的優惠，所以她們指也會看看有沒有合適的書，也會在店裏走走。

對於新店沒了海景，吳小姐（左）大嘆可惜：「唔係每間書店都有呢個景。」（梁鵬威攝）

「誠品書店」的尖沙咀分店今日最後一日營業，續有不少顧客。（梁鵬威攝）

誠品星光行店於2015年開幕，佔地2層，結合書店、文創商品及咖啡空間，並擁有維多利亞港美景。早前誠品在社交平台透露，誠品生活尖沙咀店，即將遷至同區的The One商場。但有消息指，規模縮減將為1層。