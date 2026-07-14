KOL女實習醫生違規被醫管局解僱　港大醫學院：擬訂社交媒體守則

明愛醫院KOL女實習醫生、港大醫學院醫科生黎小姐（網名Angel）被揭發行為不當，包括上載違規用X光機為自己照膝頭的相片至社交媒體，最終被醫院管理局解僱，能否註冊成醫生成疑。



港大副校長（健康）兼醫學院院長劉澤星則指，學院正討論訂立一套社交媒體行為守則。港大醫學院今日（14日）公有強化醫學倫理及專業操守培訓，除了已有的醫學倫理及醫學人文課程和專業實踐課程外，亦新設了學生主導的醫學人文課程和「醫路同行」港大校友會x港大醫學院臨床見習先導計劃。



港大醫學院今日開記招，介紹強化了的醫學倫理及專業操守培訓。（洪戩昊攝）

港大醫學院新設學生主導的醫學人文課程。其中，學院「傑出醫科學人」課程二年級生陳浩銘創立並主導名為「字裏行間：探索文學在醫生、病人、醫學及跟廣闊領域中的力量與角色」的醫學人文課程，邀請了一些同為作家的醫生分享寫作如何幫助自己成為一個更好的醫生。

港大醫學院助理院長（醫院協作及臨床教育）楊珮寧。（洪戩昊攝）

被問到學院強化了醫學倫理及專業操守培訓是否與近年有多宗醫生失德事件有關，學院助理院長（醫院協作及臨床教育）楊珮寧指，學院整個醫學倫理和人文學科的課程有超過20年歷史，非因單一事件作改變。至於會否針對全港關注的KOL實習醫生事件而調整面試內容，楊珮寧則指，面試一向會就醫療議題作討論，以了解申請人的批判性思考。

網名Angel的網紅女實習醫生一直分享其工作。（網上圖片）

有網民於社交平台Threads表示，一名女實習醫生在明愛醫院實習期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭。（Threads@hlli_fe）

港大副校長（健康）兼醫學院院長劉澤星。（洪戩昊攝）

就醫科生使用社交媒體的培訓，港大副校長（健康）兼醫學院院長劉澤星指，學院正討論定立一套社交媒體行為守則。

港大內外全科醫學士課程畢業生、現時於瑪麗醫院婦產科任職的蕭靄琳亦稱，教授有不斷重複提醒學生該如何使用社交媒體，以及如何處理病人資料。

八成入讀IB狀元選擇「傑出醫科學人」課程

至於今年的收生情況，學院錄取了全部29名經「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）報讀學院的學生，亦有逾八成選擇醫科的IB狀元選擇了學院的「傑出醫科學人」課程，另有超過400名來自世界頂尖大學的申請者透過「第二學位入學途徑」報讀學院。