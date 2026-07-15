新皇崗口岸｜落馬洲管制站將釋出作創科發展　皇巴功成身退將轉型

特區政府昨日刊憲公布新皇崗口岸「一地兩檢」由月底起生效，意味這個24小時通關的港深之間最大口岸在不久將來將正式投入運作。運輸及物流局局長陳美寶今日（15日）表示，隨着新皇崗口岸通關，現時的落馬洲管制站及新田公共運輸交匯處用地，未來將釋出作創科產業發展，至於市民熟悉的皇崗穿梭巴士（俗稱「皇巴」），屆時毋須再維持服務，當局正協助營辦商推動車隊轉型。



新皇崗口岸設於深圳市內，全國人大常委會早前授權特區政府管轄口岸港方區域及相關延伸區。（香港01攝）

落馬洲管制站及運輸交匯處納為新田科技城用地及道路

陳美寶回覆航運交通界議員林銘鋒提出的書面質詢時指出，根據新田科技城的分區計劃大綱核准圖，現時的落馬洲管制站及新田公共運輸交匯處已規劃作創科用地及毗鄰道路。新口岸開始運作後，該兩幅用地將會釋出，長遠會按規劃分階段發展創科產業，以全面配合北部都會區的發展步伐。

她補充，新田公共運輸交匯處除了設置皇巴總站外，亦有上落客區供不同本地公共運輸服務使用，在崗口岸啓用初期，交匯處將會繼續供本地公共運輸服務使用。

現時旅客經皇崗口岸往返港深兩地，需要乘搭「皇巴」轉駁。（資料圖片）

一地兩檢下毋須皇巴接駁 運輸署正處理營辦商轉型申請

因應新皇崗口岸實施「一地兩檢」，旅客日後毋須再依賴穿梭巴士往返港深雙方口岸，這意味着皇巴的接駁服務將會終止。陳美寶表示，運輸署一直與皇巴營辦商保持密切溝通，目前正按既定程序處理其車隊的服務轉型申請，讓營辦商在皇巴停運後能善用車隊資源，繼續營運其他非專營巴士服務。

新口岸不設公眾停車場 倡市民善用公共交通網絡

新口岸設計容量為每日20萬人次。陳美寶明言，由於空間所限，港方口岸區將不設公眾停車場。為應付預計的極高跨境人流量，運輸署將在口岸區安排完善的公共運輸網絡，包括7條專營巴士路線（含1條通宵線）、6條專線小巴路線、跨境巴士及各類的士服務。旅客過境後亦可直接轉乘深圳地鐵。

政府期望便捷的公交網絡能鼓勵旅客減少駕駛私家車。至於有駕駛需要的市民，政府正積極在口岸周邊地區，包括短期租約用地，物色合適地點，適量設置公眾停車場與「泊車轉乘」設施，長遠亦會考慮在新田科技城範圍內發展相關泊車配套。

跨境巴士服務過渡至新口岸營運

在跨境巴士安排方面，現時於落馬洲管制站及皇崗口岸提供服務的長途跨境巴士，未來將過渡至新皇崗口岸營運。此外，現時5條24小時運作、終點站分別設於灣仔、觀塘、佐敦、太子及荃灣的短途跨境巴士路線，亦會在新口岸繼續服務。運輸署已與相關營辦商商議優化方案，包括調整行車路線及增加上落客點，以進一步提升服務質素及便利跨境旅客。