新皇崗口岸｜李慧琼：立法會提速審議「一地兩檢」讓口岸盡快啟用

全國人大常委會日前通過授權香港特區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定草案，待本地立法、測試演練完成後便會開通。身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼今日（1日）指，新皇崗口岸有助香港更好融入和服務國家發展大局，立法會將提速審議相關本地法例，盡快讓皇崗口岸投入服務。



立法會主席李慧琼。（直播截圖）

李慧琼：立法會提速審議新皇崗口岸「一地兩檢」草案

李慧琼出席回歸酒會後表示，新皇崗口岸的承載量較現有口岸，提升四倍，可大大縮短通關時間，有助香港更好融入和服務國家發展大局，亦有助香港北部都會區對接深圳的創科園區。立法會將提速審議相關《條例草案》，盡快讓皇崗口岸投入服務。

該《條例草案》是為落實「一地兩檢」提供本地法律基礎。翻查資料，包括要宣布一個位於內地皇崗口岸的範圍為皇崗口岸港方口岸區；使香港法律適用於皇崗口岸港方口岸區；擴闊某些權利和義務至皇崗口岸港方口岸區；及就文件及法院命令訂定釋義條文。

立法會主席李慧琼。（直播截圖）

特區政府正在編制香港首份五年規劃，李慧琼指，規劃對香港未來發展非常重要，歷史性與全港社會一起討論和規劃香港未來中長期發展目標，認為能夠做到同向發力，可凝聚更大共識，為國家和香港創造更好成績。