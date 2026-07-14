新皇崗口岸通關「入直路」　政府刊憲港方口岸一地兩檢例7.31生效

新皇崗口岸工程最後衝刺，由於口岸採取一地兩檢通關模式，須本地立法。今天（14日）政府刊憲《皇崗口岸港方口岸區條例草案》7月31日起生效。通關日期未公布。政府表示為確保中央的授權得以落實，特區政府有責任於7月31日前完成相關的本地立法工作。立法會秘書處隨即宣布，《草案》明日（15日）在立法會會議上首讀和二讀，內委會後日（16日）亦將舉行特別會議處理《草案》。



新皇崗口岸。（林遠航攝）

新皇崗口岸24小時通關 通關時間由30分鐘縮短至5分鐘

正在興建的新皇崗口岸是深港之間唯一的24小時通關的旅檢口岸，亦是全球最大的陸路口岸。北上消費成風，外界之所以期待新皇崗口岸落成，除了因為全天候通關，亦因會採用「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分就可以完成兩地出入境手續。使用新皇崗口岸的整體通關時間將由原本約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。

皇崗口岸聯檢大樓總建築面積達68.97萬平方米，承擔深港通關、口岸運營等關鍵功能。大樓內天花板設計以深圳市花簕杜鵑為原型。（大灣區之聲）

「一地兩檢」獲人大通過 立法會明日首二讀草案

由於口岸位於深圳境內，要在內地實施「一地兩檢」，故此全國人大常委會早前授權港府管轄口岸港方區域及相關延伸區。保安局局長鄧炳強早前指待取得人大授權決定及國務院批覆後，特區政府會「隨即」向立法會提交相關《條例草案》，為落實「一地兩檢」提供本地法律基礎。《草案》明日（15日）在立法會會議上首讀和二讀。

保安局局長鄧炳強今日（14日）致函內會主席陳振英指，皇崗口岸重建項目乃特區政府積極參與落實國家發展策略的重點項目之一，亦是廣大市民期待已久的重大民生工程，而成立港方口岸區是皇崗口岸早日開通的重要一步，須盡早完成本地立法、正式宣布設立港方口岸區，以提供所需法律基礎，有序開展一連串口岸開通前的準備工作，工作包括與內地當局聯合進行的各項系統測試、試運及應急演練，這對確保口岸的順利運作至關重要。

鄧炳強致函內會 促全力支持本月內完成立法

鄧炳強表示，政府懇切期望獲得立法會的全力支持，在本月內完成《條例草案》的審議和立法程序，使各項準備工作可第一時間得以全面推展，讓皇崗口岸可早一日、得一日正式開通，惠及廣大市民。

他續指，有關立法建議並不涉及嶄新或具爭議性的議題，且與為深圳灣口岸實施「一地兩檢」安排而制定、行之有效近二十年的《深圳灣口岸港方口岸區條例》的立法框架相若，預期可獲公眾及立法會議員支持。

他期望內會可支持及早完成皇崗口岸「一地兩檢」的本地立法工作，並於《條例草案》二讀辯論中止待續後，考慮召開內務委員會特別會議，以盡快考慮《條例草案》的審議安排。

上述建議獲陳振英接納，內委會將在後日舉行特別內會處理。

《條例草案》的主要內容包括：

（一）宣布位於中國內地皇崗口岸的某些地域為港方口岸區；

（二）使香港法律適用於港方口岸區，就香港法院在這方面的司法管轄權訂條文；

（三）擴闊某些權利及義務的地域界限至包括港方口岸區；

（四）制訂條文，以輔助解釋某些日後的文件和法院命令



政府刊憲《皇崗口岸港方口岸區條例草案》7月31日起生效。

港深將聯合試運和應急演練

政府最新表示，目前皇崗口岸聯檢大樓的主體工程已基本完成，港深兩地承建商正同步進行大樓內部的工程及安裝所需設施。特區政府與深方將聯合試運和應急演練，確保各項設施及運作安排穩妥周全、口岸運作準備就緒。