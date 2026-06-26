新皇崗口岸｜人大常委授權一地兩檢　港府：全速推進開通準備工作

第十四屆全國人民代表大會常務委員會第二十三次會議今日（26日）表決通過《全國人民代表大會常務委員會關於授權香港特別行政區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定》。



港府晚上指衷心感謝中央對成立皇崗口岸港方口岸區大力支持，又對廣東省人民政府及深圳市人民政府一直以來的合作和支持表示感謝。港府指，待國務院確定皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區的啓用日期、具體坐標和面積後，會盡快向立法會提交相關條例草案，以推進本地立法工作。港府亦會與深方保持密切聯繫，在敲定正式開通日期後會適時向公眾公布。



目前新皇崗口岸主體大樓外觀幾近完工。（資料圖片/許靖雯 攝）

「一地兩檢」和「合作查驗、一次放行」模式提升旅客通關體驗和效率

港府指，皇崗口岸重建項目是特區政府參與落實國家發展策略的重點項目之一，重建後的皇崗口岸會定位為港深之間最重要的24小時客運陸路口岸，並實施「一地兩檢」安排和「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式，進一步提升旅客通關體驗和效率。

使用新皇崗口岸的整體通關時間將從原來落馬洲／皇崗口岸的約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。新皇崗口岸的設計通關流量會增長至每日20萬人次，而在港鐵北環線支線開通後，更可提升至每日30萬人次。

從皇崗口岸過關香港中途要搭乘跨境巴士（皇巴）。（資料圖片/許靖雯 攝）

港府衷心感謝中央對成立皇崗口岸港方口岸區的大力支持

港府衷心感謝中央對成立皇崗口岸港方口岸區的大力支持，發言人表示，全國人大常委會的授權決定，充分體現了中央對香港更好融入和服務國家發展大局的高度重視與支持，對加強香港與內地基礎設施互聯互通、便利兩地之間人員往來和經貿活動，以及推進粵港澳大灣區建設均具有重大戰略意義，是「一國兩制」優勢的充分體現。

待國務院確定港方口岸區啓用日期、面積等後會盡快向立法會提交草案

港府指，待國務院確定皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區的啓用日期、具體坐標和面積後，特區政府會盡快向立法會提交相關條例草案，以推進本地立法工作。

在敲定正式開通日期後會適時向公眾公布

港府會與廣東省及深圳市繼續密切合作、全速推進各項皇崗口岸開通的準備工作，主動對接國家「十五五」規劃，為粵港澳大灣區高質量發展貢獻香港力量。港府會與深方保持密切聯繫，在敲定正式開通日期後會適時向公眾公布，為市民締造更高效、便捷的通關體驗。

根據《授權決定》，全國人大常委會決定：

一、授權特區自皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區啓用之日起，在該決定第三條規定的期限內對該區域依照特區法律實施管轄。

特區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實行禁區式管理。

二、授權特區實施管轄的區域包括皇崗口岸港方口岸區及連接口岸的落馬洲大橋深圳段橋面、可經由橋面進出的大橋箱樑內部和連接道路路面。有關區域啓用日期以及具體坐標和面積，由國務院確定。在該決定第三條規定的期限內不得變更上述區域的用途。

三、特區政府以租賃方式取得皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區的使用權，租賃期限自有關區域啓用之日起至二○四七年六月三十日止。租賃期限屆滿，經全國人大常委會決定，可以續期。