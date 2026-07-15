日本城改名JHC真好城｜即日起全線門市網店無門檻88折　優惠一覽

【日本城／真好城／JHC／日本城改名】創立35年、國際家居零售（1373.HK）旗下的家庭用品連鎖店日本城，已正式改名為「JHC真好城」，簡稱「JHC」。集團今日（15日）公布，由即日起全線門市及網店，推無門檻推88折優惠，加8元可手換購限量版雨傘或購物袋。



而銅鑼灣高士威道門店今日成為首間全新升級的旗艦店，即日起至7月19日，每日消費金額最高的顧客，即送珍藏版馬王「浪漫勇士」超大公仔一個。



創立35年、國際家居零售（1373.HK）旗下的家庭用品連鎖店日本城，今日（15日）正式改名為「JHC真好城」，簡稱「JHC」不變。（蘇俊希攝）

創立35年的家庭用品連鎖店日本城正式改名為「JHC真好城」，今日起一連五日無門檻88折優惠。（蘇俊希攝）

創立35年、國際家居零售（1373.HK）旗下的家庭用品連鎖店日本城，今日（15日）正式改名為「JHC真好城」，簡稱「JHC」不變。（蘇俊希攝）

JHC真好城位於銅鑼灣高士威道8號的門店，今日成為首間全新升級的旗艦店，不少市民在該店開張後入內選購貨品。（蘇俊希攝）

即日起全線門市及網店推無門檻推88折優惠

國際家居零售昨日（14日）宣布將全面品牌升級，由傳統連鎖零售專門店重新定位為服務港澳不同社區的「一站式生活平台，品牌名字由今日起改為「JHC真好城」、簡稱JHC，意思是為顧客提供「最真．最好」的產品與服務。

國際家居零售今日公布，由即日起一連5日全線門市及網店，推同步無門檻推88折優惠，顧客買滿88元，即可加8元換購限量版JHC長柄雨遮或JHC購物袋一件，購物袋有米白色、藍色及黃色三款供選擇。

真好城銅鑼灣高士威道店7月15日至19日期間，每日消費金額最高的顧客送珍藏版馬王公仔。（JHC FB圖片）

創立35年、國際家居零售（1373.HK）旗下的家庭用品連鎖店日本城，今日（15日）正式改名為「JHC真好城」，簡稱「JHC」不變。（蘇俊希攝）

創立35年、國際家居零售（1373.HK）旗下的家庭用品連鎖店日本城，今日（15日）正式改名為「JHC真好城」，簡稱「JHC」不變。（蘇俊希攝）

高士威道店每日消費金額最高顧客送「浪漫勇士」大公仔

JHC真好城位於銅鑼灣高士威道8號的門店，今日成為首間全新升級的旗艦店，招牌由簡單撲實的黃藍色「日本城」，變成更多色彩的「真好城」。國際家居零售指，由今日至下周日（15日至19日）期間，每日消費金額最高的顧客，即送珍藏版馬王「浪漫勇士」42厘米超大毛公仔一個。（7月15日及16日的結果於翌日公布，而7月17日至19日的結果將於7月20日公布。）而今日首100位到店顧客，可免費獲贈雨傘或環保袋。

一眾集團董事出席開張儀式。（蘇俊希攝）

國際家居零售主席兼集團行政總裁魏麗霞形容新名「真好城」簡單直接，更能表達集團宗旨。（蘇俊希攝）

國際家居零售主席兼集團行政總裁魏麗霞出席開張儀式時表示，店鋪全面升級後，會實踐四大方針，包括強化產品組合、提升顧客體驗、擴大戰略合作和拓展銀髮經濟。她指改名是升級的基本做法，將會售賣更多消耗品，預計比例超過6成。

至於為何改名「真好城」？魏麗霞指用了一年時間與廣告公司商討升級及改名，她明白顧客需要時間接受新名「真好城」，但新名簡單直接，也能表達集團的宗旨。不過，因英文名JHC已沿用多年，與顧客有着彼此聯繫，故並未作出變更。她又強調，會推動店舖自動化，鼓勵顧客使用自助收銀機付款，讓職員有多一點時間與顧客溝通，把顧客的體驗升級。

顧客買滿88元，即可加8元換購限量版JHC長柄雨遮或JHC購物袋一件。（JHC FB圖片）

顧客買滿88元，即可加8元換購限量版JHC長柄雨遮或JHC購物袋一件。（JHC FB圖片）

黃太表示新名「真好城」較舊名好。（蘇俊希攝）

「真好城」首日推出88折優惠，有不少市民專程來「掃平貨」，其中市民黃太表示今日才知道「日本城」改名，她支持改名的決定，笑說「好過日本城，唔係全部賣日本貨」。不過，她認為店舖與以前沒有太大分別，所售貨品種類都與以前相似。

鄭女士稱留意到「真好城」多了自家品牌貨品。（蘇俊希攝）

市民鄭女士則表示不明白「日本城」為何要改名，而且保留英文名，卻改變中文名。她又表示留意到店內多了自家製品牌貨品，但暫時沒有太大興趣。