消委會老花眼鏡｜北河街攤販眼鏡有殘影　日本城等連鎖店標示不足

【消委會／老花眼鏡／日本城】消委會今日（14日）發布最新一期報告，測試現成老花眼鏡是否符合歐洲光學規格標準。結果發現，雖然全部樣本在機械強度及穩固度、阻燃性、跌落測試等項目都表現理想，但大部份樣本欠缺標準所需的標示和警告字句，更有超過一半樣本沒有標示瞳孔距離，當中包括日本城、Daiso、Zoff及一田百貨等連鎖商戶出售的樣本，反而深水埗北河街、灣仔太原街路邊攤檔出售的平價「雜嘜牌」老花鏡，卻標示了瞳孔距離等資訊。



此外，老花眼鏡應盡量減少不必要的稜鏡效應，否則會導致佩戴者產生複視（即殘影），消委會發現4款樣本的水平稜鏡度超出限值，包括深水埗北河街及灣仔太原街路邊檔的樣本，然而有7款樣本因沒有標示瞳孔距離等資訊，消委會無法測試稜鏡效應。



17款現成老花眼鏡來自百貨公司、家品店、小販攤檔、眼鏡店及網上商店等零售點商戶。（消委會圖片）

長期佩戴度數不合適的老花眼鏡，會加重眼睛疲勞，惟消費者可未經眼科專業人士處方，在零售店自行購得老花眼鏡。消委會在今年1月至5月期間，從百貨公司、家品店、小販攤檔、眼鏡店及網上商店等零售點商戶，購買17款現成老花眼鏡，當中有款標示瞳孔距離（PD）或光學中心距離（OCD），售價為每對8元至490元不等。

消委會並參考歐洲現成眼鏡眼科光學規格（標準EN 14139:2010）作為基礎，再引用其他標準測試眼鏡的不同範疇。結果發現，各款眼鏡在機械強度和穩固度、阻燃性、跌落測試、化學測試（鎳釋出風險、球鏡度和散光度、透光率都表現理想。

消委會今年1月至5月期間，從市面購買17款現成老花眼鏡進行測試。（消委會文件截圖）

萬豐家居百貨雜牌未能通過抗汗液腐蝕測試

在抗汗液腐蝕測試中，實驗室參考標準的方法，將人工汗液倒進容器內，再將眼鏡樣本放在容器內，並放在55度焗爐長達8小時，然後取出眼鏡樣本立即用水清洗，並與沒有進行測試的同款樣本對比，記錄任何斑點及顏色改變，隨後再將眼鏡樣本放回容器內，不斷重複上述步驟。測試結果發現，萬豐家居百貨的無品牌樣本（TR5005）在完成測試後，鏡臂內側標示的字樣變得較不清晰。

萬豐家居百貨的無品牌樣本（TR5005）在完成測試後，鏡臂內側標示的字樣變得較不清晰。（蘇俊希攝）

萬豐家居百貨的無品牌樣本（TR5005）在完成測試後，鏡臂內側標示的字樣變得較不清晰。（消委會圖片）

實驗室參考標準的方法，將人工汗液倒進容器內，再將眼鏡樣本放在容器內，並放在55度焗爐長達8小時，然後取出眼鏡樣本立即用水清洗。（消委會圖片）

日本城、Daiso及一田百貨等眼鏡 無標示瞳孔距離或光學中心距離

消委會參考EN 14139:2010和EN ISO 12870:2025標準的要求，評估樣本的標示和說明。根據標準要求，眼鏡須永久標示度數，惟部份樣本只在鏡片上貼有標示度數的貼紙，資料容易被移除，另外大部份樣本無說明是否只適合觀看近物或供近距離閱讀時使用，不適合看遠物或於駕駛車輛時佩戴。

消委會促請供應商應提供詳細的使用說明及相關的警告字句，並提示使用者定期找眼科業人士檢查，才能確定視力及眼睛的健康狀況。

消委會指出，僅兩款樣本的標籤說明較理想，分別是好夢萊和恆益，而多達10款樣本沒有標示瞳孔距離或光學中心距離，即包括日本城、Daiso及一田百貨的樣本，惟消委會完成測試後向廠商查詢，部份能提交相關資料，因此敦促廠商在產品上標示相關重要資訊，以便消費者選購適合的產品。

消委會特別提到，好夢萊和恆益的樣本標籤說明較理想。圖為恆益的防藍光老眼鏡有效阻隔藍光BLUERAY，售25元。（蘇俊希攝）

消委會特別提到，好夢萊和恆益的標籤說明較理想。圖為好夢萊的防藍光高級折疊老花眼鏡，售70元。（蘇俊希攝）

根據標準要求，水平稜鏡度和左右兩鏡垂直稜鏡度差異，皆不超過0.33厘米／米。（消委會圖片）

四款樣本水平稜鏡度超出限值 涉深水埗北河街及灣仔太原街攤檔

一副驗配準確及光學質量良好的老花鏡，其左右鏡片的光學中心，應分別與佩戴者的左右瞳孔中心精確對齊，盡量減少不必要的稜鏡效應，否則眼肌需要持續用力以抗衡偏移，將影像拉回正位，容易導致嚴重的眼疲勞、眼球脹痛，甚至頭痛，更有機會導致佩戴者產生複視（即看到兩個重疊的影像）。

消委會指，根據標準要求，水平稜鏡度和左右兩鏡垂直稜鏡度差異，皆不超過0.33厘米／米，惟在有標示PD或OCD的7款樣本當中，僅3款的稜鏡度沒有超出限值，分別是品牌GUANHAO及恆益，以及萬豐家居百貨出售的無品牌樣本（1018CE）。

其餘4款的水平稜鏡度超出限值，包括品牌好夢萊；以及深水埗北河街40號排檔、灣仔太原街小販攤檔HPP151、萬豐家居百貨出售的無品牌樣本（TR5005）。另有7款樣本因沒有標示瞳孔距離等資訊，消委會無法測試稜鏡效應。

灣仔太原街小販的「CE防藍光老視鏡 PD62-64mm」售30元。（蘇俊希攝）

深水埗北河街小販的「高清防藍光老視鏡PD62-64mｍ」售100元。（蘇俊希攝）

七款沒有標示瞳孔距離或光學中心距離的樣本︰

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消委會現成老花眼鏡選購及使用貼士

．絕大部份人左右眼的度數不同，並可能伴有散光，因此在選購老花鏡前，消費者應先了解自身的視力情況和需要，找註冊視光師檢查眼睛，了解自身老花的度數，以及是否有散光或近視等視力問題，並在專業人士的指導下，根據眼科視力檢查結果配眼鏡，才能達到理想的視力矯正效果。

．明白到部份長者希望選用價廉物美的產品，到一般零售店購買現成老花鏡，建議消費者購買現成老花眼鏡時，如果情況許可，應進行以下簡單試驗︰

1. 地面水平感測試︰佩戴眼鏡走動，觀察地面是否平坦、固定物體（如柱及牆角等）有否傾斜感。若看到地面傾斜或物體位置偏移，則代表眼鏡的稜鏡度過高，不適合佩戴。

2. 左右眼輪流測試︰先遮蓋一隻眼睛透過鏡片觀看物體，然後遮蓋另一隻眼睛再觀看。比較兩邊視覺有否明顯差異。若差異過大，可能代表鏡片度數不一致，或存在垂直稜鏡度不平衡的問題。

消委會今年1月至5月期間，從市面購買17款現成老花眼鏡進行測試。（消委會圖片）

．現成老花眼鏡一般左右兩邊鏡片皆為相同度數，因此若消費者左右眼的老花度數不同，便不適合使用。而每個人的老花度數、散光情況、瞳距、甚至雙眼度數都可能不同，惟大部份現成老花鏡度數固定及瞳距單一，難以完全匹配個人需求，長期佩戴易引發眼睛疲勞、乾眼症甚至視力下降。

．不應長時間佩戴現成老花鏡。消費者可考慮購買適合自身的現成老花眼鏡，作為日常備用，例如在茶樓翻閱餐牌及填寫點心紙。但這類眼鏡並非度身訂造，只適宜短時間使用。另外由於佩戴現成老花眼鏡時，無法看清較遠的事物，故駕駛前必須摘下。

．若佩戴現成老花眼鏡後感到頭暈、噁心、視物不清或眼脹等不適，切勿強逼自己去適應不適合的眼鏡。

．由於老花度數及眼睛健康狀況隨着時間改變，消費者應定期找眼科專業人士檢查眼睛，以了解是否需要更換老花鏡，或使用其他方法矯正視力。

（上述貼士由香港眼科視光師學會會長陳文彬提供）