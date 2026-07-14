日本城改名JHC真好城｜北角起家僅9年擴展百間店　回顧35年發迹史

【日本城／真好城／JHC／日本城改名】家庭用品連鎖店「JHC日本城」母企國際家居零售（1373.HK）今日（14日）宣布將全面品牌升級，日本城由明日（15日）起改名為「JHC真好城」，只保留簡稱「JHC」，即沿用35年的日本城一名將成為歷史。主席兼集團行政總裁魏麗霞解釋，過去35年集團的全球供應鏈成熟，單一產地標籤不再反映當下的經營模式。



翻查資料，日本城首店於1991年在北角渣華道創立，初時貨品均一價10元出售，大受市民歡迎，其後品牌急速發展，至2000年分店數量已突破100間，更在2013年在港交所掛牌上市，惟近年本港零售業寒冬，日本城去年更一度惹結業疑雲，當時主席承認有個位數店舖結業，源於少數業主不肯減租。日本城35年歷史一文看。



2026年7月14日，日本城銅鑼灣高士威道店的招牌已貼上封紙，僅保留英文簡稱「JHC」。（陳巧恩攝）

2026年7月14日，日本城銅鑼灣高士威道店的招牌已貼上封紙，僅保留英文簡稱「JHC」。（陳巧恩攝）

創立35年的日本城7月15日起改名「JHC真好城」。（資料圖片／歐陽德浩攝 )

創立35年的日本城7月15日起改名「JHC真好城」。（資料圖片／歐陽德浩攝 )

1991年︰日本城首店北角創立 初時貨品均一價10元出售

日本城早於1991年成立，創辦人劉栢輝和魏麗霞在北角渣華道，開設首間日本城店舖，初期的定位為家品特價場，所有貨品以「均一價」10元出售，受到大量顧客歡迎，成功佔據家品市場一席位。其後1996年日本城踏出香港，在澳門開設首間分店。

1997年︰金融風暴樓價及租金跌 乘勢擴大規模

1997年爆發亞洲金融風暴，本港樓價和租金大跌，日本城乘勢擴大規模，在全港增設多間分店，更投放電視廣告以「超值．優質／生活百貨」標語打響旗號，其後2000年收購當時競爭對手日之城發展有限公司，在行內取得龍頭地位，分店突破100間。

2001年︰首次革新業務模式 轉至家居用品轉門店

隨後2001年，本港通漲導致成本上升，日本城創立10年後首次革新業務模式，由昔日的均一價特賣場，轉型為家居用品專門店，貨品類型逐漸擴展至電器產品、食品、個人護理等。

日本城2002年推出新品牌「生活提案City Life」。（領展網頁圖片）

2002年︰推新品牌「生活提案City Life」提供自家產品

日本城2002年推出新品牌「生活提案City Life」，提供自家品牌產品及較高檔次的家品。至2005年，其自家品牌商品已外銷至10多個國家，並在舊金山、紐約、倫敦、菲律賓、印尼及馬來西亞等地開設特許店。

其後日本城沒有放緩發展步伐，先在2007年收購家之良品，並開設新品牌「文具世家」，售賣各式文具及精品，並北上深圳開設首間內地「生活提案City Life」門店。當時香港全線分店已突破超過180間。

劉栢輝2017年退下火線，只保留公司名譽主席及執行董事職位。（資料圖片）

2013年︰日本城母企港交所上市 掛牌時市值20億元

日本城母公司「國際家居零售有限公司」2013年9月25日在港交所正式拆牌上市，股票代碼為1373，當時招股價為每股定價為2.81元，集資淨額約6億港元，掛牌時市值達20億港元。（如今根據財經平台估算為4.5億港元）

2017年︰創辦人劉栢輝退下火線 保留公司名譽主席

創辦人劉栢輝2017年退下火線，辭任國際家居零售首席執行官一職，只保留公司名譽主席及執行董事職位。他去年接受《香港01》訪問時指，「我上半生已經『浪費』咗幾十年去賺錢，要畀自己時間去使錢，香港商界你贏唔盡㗎！」

至2026年7月，香港賽馬史上首次出現「雙馬王」，兩大明星馬「嘉應高昇」及「浪漫勇士」共同當選本年度香港馬王，而闊別商界多年的劉栢輝便是「浪漫勇士」的馬主。

國際家居零售有限公司主席兼集團行政總裁魏麗霞2025年澄清結業傳言。（資料圖片）

創立35年的日本城7月15日起改名「JHC真好城」。（資料圖片／歐陽德浩攝 )

2025年︰日本城一度惹結業疑雲 創辦人魏麗霞否認

自新冠疫情後，港人北上消費熱潮掀起，香港零售市場正處於轉型階段，根據國際家居零售公司2024/25年度中期財務報告，集團利潤為仍賺近3,200萬元，惟按年同期減少35.1%。同時2025年7月，日本城多區分店貼上「裝修清貨」及「租約期滿」的告示，引起全線結業的疑雲。

其後國際家居零售澄清，結業傳言不符事實，強調公司財務狀況穩健，持續保持盈利。當時主席魏麗霞接受《香港01》專訪時透露，只有個位數店舖結業，源於少數業主不肯減租，包括房署轄下石硤尾邨的分店，並認為目前的零售環境很需要業主與租客互相支持。

日本城只保留過去的英文簡稱「JHC」。（國際家居零售圖片）

2026年7月14日，日本城銅鑼灣高士威道店的招牌已貼上封紙，僅保留英文簡稱「JHC」。（陳巧恩攝）

2026年︰日本城7.15起改名真好城 僅保留簡稱JHC

國際家居零售7月14日宣布全面品牌升級，由傳統連鎖零售專門店重新定位為服務港澳不同社區的「一站式生活平台」，旗下日本城將由7月15日起，易名為「真好城」，保留過去的英文簡稱「JHC」，意味沿用35年的「日本城」名稱將成為歷史。

主席兼集團行政總裁魏麗霞解釋，面對當前零售市場的結構性轉變與外部挑戰，集團必須革新，又指過去35年人集團的全球供應鏈成熟，單一產地標籤不再反映當下的經營模式。