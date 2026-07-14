日本城改名｜巿民叫慣舊名　日本貨非主打　模式轉不影響購物意欲

【日本城／真好城／JHC／日本城改名】扎根香港35年的連鎖生活用品店「日本城」今日（14日）宣布，明天（15日）起改名做「JHC真好城」，引起熱烈討論。不過有巿民直言會繼續以舊名稱呼，而且不會因為改名或經營模式轉變而影響在此購物，又直言：「佢都冇日本貨，除咗啲零食之外。」



2026年7月14日，日本城銅鑼灣高士威道店的招牌已貼上封紙，僅保留英文簡稱「JHC」。（陳巧恩攝）

「JHC真好城」位於銅鑼灣高士威道8號的首間全新升級旗艦店將於明日隆重開幕，以此為起點，更多分店將陸續以全新品牌形象登場。今日記者亦到高士威道視察情況，見到招牌貼上封紙，僅保留英文簡稱「JHC」，已不再見「日本城」三個字。

其後記者再到菲林明道分店，了解顧客對日本城改名的看法。巿民阿鳯表示，並不常到日本城，大約兩三個月才光顧一次，今日買了濕紙巾和清潔用品。她坦言不知道改名：「叫慣咗，之後都係會叫返舊名。」她又直言其他店舖都較日本城便宜一至兩元，並不因為價錢而到來「改唔改名都唔會影響購買意欲」。

巿民阿鳳表示不知道日本城改名，會繼續以此稱呼。（陳巧恩攝）

另一位巿民梁先生表示，經過就會入舖逛逛，通常購買家品，例如膠箱。他亦不知道日本城改名真好城的原因，不過習慣了「都係會叫舊名」，他坦言即使日本城經營模式轉變，亦不會影響購物意欲，皆因：「佢都冇日本貨，除咗啲零食之外。」

梁先生指日本城一向沒有日本貨品，故改名也不影響其購物意欲。（陳巧恩攝）

翻查資料，日本城首店於1991年在北角渣華道創立，初時貨品均一價10元出售，大受市民歡迎，其後品牌急速發展，至2000年分店數量已突破100間，更在2013年在港交所掛牌上市，惟近年本港零售業寒冬，日本城去年更一度惹結業疑雲，當時主席承認有個位數店舖結業，源於少數業主不肯減租。